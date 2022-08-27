نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبة بطاطس ستغير حياتك خلطة تبيض الوجه بسرعه وتفتيح البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك البطاطس لتفتيح البشرة حيثتتعرض بشرتنا للهجوم وسوء المعاملة بشكل يومي. التلوث والأشعة فوق البنفسجية والإجهاد يغير من جودته ويؤدي إلى ظهور البثور أو البقع البنية لذلك من المهم العناية ببشرة وجهك للحفاظ على إشراقها وشبابها اكتشفي كيفية تفتيح وتنعيم وجهك دون الحاجة إلى تحمل نفقات كبيرة بفضل البطاطس لا تعد البطاطس مفيدة فقط في صنع البطاطس المقلية وتحضير الأطباق الشهية، ولكنها أيضًا حليف ممتاز للجمال ضعه نيئًا على بشرتك، وسوف يعمل العجائب على وجهك.

فوائد البطاطس على الوجه

تحتوي البطاطس على أوكسيديز الكاتيكول وهو إنزيم يساعد على تفتيح البشرة يساعد قناع البطاطس على تخليص بشرتك من البقع الداكنة الناتجة عن التعرض الطويل للشمس يمكنك الجمع بين البطاطس وعوامل تفتيح أخرى مثل الزبادي أو عصير الليمون للحصول على نتائج أفضل حيث هذه الخضار غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي تحارب آثار الجذور الحرة وفي الفوسفور والزنك مما يساعد على تجديد والحفاظ على مرونة بشرتك لذلك تعتبر البطاطس علاجًا جيدًا لمكافحة الشيخوخة. بالإضافة إلى ذلك بفضل محتواها من فيتامين C والبوتاسيوم والنحاس والكبريت، تقوم البطاطس بتنظيف البشرة بعمق وإزالة السموم وتساعد البشرة على التجدد. سيساعدك ذلك على منع ظهور البثور والرؤوس السوداء، بالإضافة إلى تنظيف بشرتك. للقيام بذلك، ما عليك سوى قطع البطاطس إلى نصفين وتشغيل شريحة على وجهك اتركيه طوال الليل واشطف وجهك في اليوم التالي بماء فاتر.

ماسك البطاطس تفتيح البشرة

تحتوي البطاطس أيضًا على كمية كبيرة من الماء، بالإضافة إلى النشا وفيتامينات ب التي تساعد على تنعيم البشرة والحفاظ عليها رطبة هذه الخضار الدرنية فعالة أيضًا في إزالة احتقان العين ضع شرائح البطاطس على عينيك لتنشيط الدورة الدموية الدقيقة والقضاء على الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين والبطاطس مناسبة لجميع أنواع البشرة وليس لها موانع ، ولكن يمكن ملاحظة تفاعلات الحساسية بشكل خاص هذا هو السبب في أنه يوصى بإجراء اختبار رقعة قبل وضع هذه الخضار النيئة على وجهك لهذا، ضع كمية صغيرة من عصير البطاطس على تجعد مرفقك وانتظر 24 ساعة لمعرفة ما إذا كان لديك رد فعل تحسسي.

المكونات سوف تحتاج:

1 حبة بطاطس نيئة بدون قشر

1 ملعقة كبيرة حليب

في وعاء، ابشري البطاطس لتحرر عصيرها وأضيفي ملعقة كبيرة من الحليب يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يساعد أيضًا على تفتيح البشرة. تخلط جيدا وتترك لمدة 5 دقائق نظفي وجهك تمامًا من الشوائب وضعي هذا القناع بقطعة قطن.اتركيه لمدة 20 دقيقة ، حتى يجف القناع تمامًا واشطف وجهك بالماء الصافي إذا كان وجهك يعاني من بقع شديدة الصبغية وندبات حب الشباب ، يمكنك تعزيز خصائص البطاطس بمكونات أخرى مشرقة وشفائية مثل عصير الليمون والعسل.

قناع البطاطس والليمون والعسل

سوف تحتاج

1 ملعقة كبيرة عسل

1/2 ملعقة كبيرة عصير بطاطس

1/2 ملعقة صغيرة ليمون

اخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة الجيلاتين وضعيها على وجهك بحركات دائرية بأصابعك لتدليك وجهك وعمل المكونات على بشرتك. اتركيه لمدة 10 دقائق واشطف وجهك بالماء الصافي.

سيساعدك العمل المشترك لهذه المكونات الثلاثة على التغلب على عيوبك وإضاءة وجهك. وذلك لأن عصير الليمون يحتوي على حامض الستريك المعروف بقدرته على تفتيح البشرة. أما العسل فهو غني بمضادات الأكسدة وفيتامينات B و C التي تعزز شفاء البشرة وتحافظ على ترطيبها ونعومة ملمسها. ومع ذلك ، يجب توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بتطبيق الليمون على البشرة ، خاصةً للبشرة الحساسة. بالإضافة إلى أن هذه الفاكهة الحمضية حساسة للضوء ، لذلك يجب دهنها في المساء وعدم تعريضها لأشعة الشمس بعد وضعها.