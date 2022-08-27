نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة وغير مكلفة تعلمي خطوات تحضير فتة الدجاج في المنزل والطعم أحلي من المحلات في المقال التالي
فتة الدجاج من أهم الأكلات التي حققت نجاحًا كبيرًا في الكثير من البلاد وأصبحت من أهم المأكولات التي يتم شرائها وطلبها فهي من الأكلات الشامية الرائعة، ولذلك أصبح يبحث عن خطوات تحضيرها العديد من النساء وذلك لأنها أصبحت من الأكلات الأساسية، والان سوف نتعرف على طريقة عمل وتحضير فتة الدجاج بخطوات بسيطة تابعونا الآن للتعرف عليها.
طريقة عمل فتة الدجاج في المنزل
لكل أم ترغب في تقديم كل ماهو جديد لأولادها يمكنكم الان القيام بعمل فتة الدجاج المميزة مثل المطاعم وافضل وتصبح ذات طعم شهي ولذيذ وتنال اعجاب الجميع وخطوات التحضير هي كالاتي:
المكونات
- نصف كيلو من الدجاج المحلي مقطع مكعبات.
- نصف كيلو من الأرز البسمتي.
- كمية مناسبة من الخبز المحمص.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- رشة كاري.
- رشة كركم.
- رشة بهارات دجاج.
- رشة زعتر.
- رشة بصل وثوم بودرة.
- ربع كوب زيت.
- كوبين من الشوربة.
طريقة التحضير
- في البداية يتم غسل الدجاج بشكل كامل.
- ويتم تحضير مقلاة مناسبة الحجم.
- أضيفي إليها قطعة من السمن، ثم يتم إضافة قطع الدجاج، مع إضافة الملح، والفلفل الأسود والزعتر، وبهارات الدجاج والكاري، والثوم والبصل البودرة.
- ويتم تقليب المكونات جيدًا حتى يتم تشويح الدجاج جيدًا ويتغير لونه.
- ضعي الدجاج بالتوابل في صينية ويتم وضعها تحت الشواية للحصول على اللون الذهبي المميز.
- يتم بعد ذلك القيام بتحضير الارز البسمتي، وذلك من خلال وضع إناء على النار مع إضافة أربع ملاعق من الزيت.
- ثم إضافة الشوربة او ممكن استبدالها بماء ومكعب مرقة.
- اتركي المكونات حتى تغلي.
- يتم إضافة الملح والكركم، ورشة من الكاري، بهارات الارز البسمتي.
- بعد ذلك يتم إضافة الأرز البسمتي إلى المكونات ويترك حتى يتشرب المياه أو الشوربة.
- ثم يتم خفض النار تمامًا.
- قلبي المكونات جيدًا واتركي الارز حتى ينضج تمامًا.
- بعد الانتهاء يتم تحضير طبق خاص للتقديم.
- يتم وضع طبقة من الخبز المحمص، ثم يتم وضع الارز البسمتي، وفوقه قطع الدجاج المميزة، ويمكن تزيين الطبق بالمايونيز ليعطي أفضل طعم وشكل في النهاية، ويتم تقديمها بألف هنا وشفا.
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