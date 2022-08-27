بمكونات بسيطة وغير مكلفة تعلمي خطوات تحضير فتة الدجاج في المنزل والطعم أحلي من المحلات

فتة الدجاج من أهم الأكلات التي حققت نجاحًا كبيرًا في الكثير من البلاد وأصبحت من أهم المأكولات التي يتم شرائها وطلبها فهي من الأكلات الشامية الرائعة، ولذلك أصبح يبحث عن خطوات تحضيرها العديد من النساء وذلك لأنها أصبحت من الأكلات الأساسية، والان سوف نتعرف على طريقة عمل وتحضير فتة الدجاج بخطوات بسيطة تابعونا الآن للتعرف عليها.

طريقة عمل فتة الدجاج في المنزل

لكل أم ترغب في تقديم كل ماهو جديد لأولادها يمكنكم الان القيام بعمل فتة الدجاج المميزة مثل المطاعم وافضل وتصبح ذات طعم شهي ولذيذ وتنال اعجاب الجميع وخطوات التحضير هي كالاتي:

المكونات

نصف كيلو من الدجاج المحلي مقطع مكعبات.

نصف كيلو من الأرز البسمتي.

كمية مناسبة من الخبز المحمص.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة كاري.

رشة كركم.

رشة بهارات دجاج.

رشة زعتر.

رشة بصل وثوم بودرة.

ربع كوب زيت.

كوبين من الشوربة.

طريقة التحضير