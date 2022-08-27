نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي العلاجات المنزلية للتخلص نهائياً من تشققات القدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص نهائياً من تشققات القدم حلم الكثيرين والذي ينتج بسبب وزن الجسم والصدمات التي يتعرض لها بشكل يومي، وقد تظهر تشققات في جلد الكعب وهذا صحيح بشكل خاص خلال فصل الصيف ولسبب وجيه، يصبح هذا الجزء من الجسم أكثر جفافاً ويتشقق بشكل أسرع يمكن أن يؤذي الكعب المتشقق أيضًا لحسن الحظ، هناك العديد من العلاجات السهلة والطبيعية والاقتصادية للتخلص منه هل تجرأت يومًا على خلع حذائك في الأماكن العامة بسبب القدم المتصلبة لا تقلق، هذا ليس بلا رجعة عادة ما يكون سبب تشقق الكعب بسبب الجلد الجاف على قوس القدم هو نقص العناية بالقدم. إذا كنت تعاني من تشققات، فهناك بعض المكونات المتوفرة في دولابك والتي يمكن أن تساعد في تحسين قدميك.

10 علاجات منزلية يمكنك تجربتها الآن

1-حمام القدم بالخل والليسترين

يحتوي الليسترين على مادة الثيمول والكحول التي تحارب فطريات الأظافر وتنعيمها وتغذيها وترطبها وتهدئ البشرة الخشنة وتمنع الثآليل الأخمصية من ناحية أخرى، يحتوي الخل على أحماض خفيفة تساعد على تنعيم البشرة الجافة وتقشيرها بشكل أفضل. للقيام بذلك، ما عليك سوى تحضير حمام للقدم عن طريق خلط كوب واحد من الليسترين وكوبين من الماء في 5 لترات من الماء. انقعي قدميك فيه لمدة 15 دقيقة ثم افركيهما بحجر الخفاف لإزالة كل الجلد الميت. اشطفها بالماء الصافي قبل تجفيف قدميك وترطيب البشرة.

2. دقيق الأرز والخل والعسل

علاج مصنوع من دقيق الأرز والعسل والخل دقيق الأرز مقشر عضوي يسمح بتقشير عميق بفضل خصائصه المطهرة، يعمل العسل ضد البكتيريا ويوفر أيضًا ترطيبًا مكثفًا للبشرة أخيرًا، يسمح الخل، كما ذكرنا سابقًا، بتنعيم البشرة شديدة الجفاف وتسهيل تقشير الكعب المتشقق ابدأ بتحضير المقشر بسكب ملعقتين كبيرتين من دقيق الأرز ونصف ملعقة كبيرة من العسل ونصف ملعقة صغيرة من الخل في وعاء تخلط بنشاط حتى يتم الحصول على تناسق متجانس ثم انقعي قدميك في حمام من الماء الفاتر لمدة عشر دقائق ثم افركي كعبيك بالتحضير لإزالة الخلايا الميتة كرري هذه العملية 2-3 مرات في الأسبوع لأقدام جميلة في أي وقت.

3. الموز

غني بفيتامينات أ ، ب 6 ، ج ، يساعد الموز في الحفاظ على مرونة الأدمة وهو أحد أكثر وصفات ترطيب الجدات فعالية. لتحضير علاجك ، ابحث عن موزة ناضجة جدًا تضمن لك نتيجة مثالية لأنها لا تحتوي على أحماض قوية للبشرة. سحق الفاكهة ثم افركي كعبيك بالمستحضر. اتركيه لمدة عشرين دقيقة قبل شطفه بالماء النظيف. كرر العملية كل ليلة قبل النوم لمدة أسبوعين حتى تحصل على نتيجة مرضية.

4. العسل

علاج القدم بالعسل: مطهر ومرطب ومطهر طبيعي ، العسل هو عناية لا مثيل لها بالقدم. املأ حوضًا بالماء الفاتر وأضف إليه كوبًا من العسل. انقع قدميك في الحمام وقم بالتدليك بلطف لمدة عشرين دقيقة. للتخلص من أي خشونة ، قشري بلطف بحجر الخفاف. جفف قدميك بمنشفة نظيفة قبل وضع كريم الإصلاح والترطيب. للعناية بقدميك ، يوصى بالحفاظ على هذا الروتين كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش.

5. زيت نباتي

علاج القدم بالزيت النباتي الزيوت النباتية غنية بالفيتامينات المفيدة لصحة الجلد. تساهم الفيتامينات A و D و E بشكل خاص في تغذية باطن القدمين بعمق والمشاركة في تجديد الخلايا للحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشوائب. ميزة أخرى؟ يمتص الجلد الزيت النباتي بسهولة. اغسل القدمين وجففهما بمنشفة نظيفة. ضع ملعقة كبيرة من الزيت النباتي على كامل سطح القدمين. ارتدي زوجًا من الجوارب القطنية واتركيه طوال الليل.