ماسك القهوة والنيفيا وتخلصي من اسمرار الجسم والوجه في ربع ساعة فقط

ماسك القهوة والنيفا يعتبران من الكنوز التي يجب أن تتمسك بها كافة الفتيات، حيث أنه سيضع لهم حل جذري في أمر الأماكن الداكنة في البشرة، والجسم فهو يصلح لكل الأماكن، وسوف يغير تماماً من المنظر الغير مستحب للجسم الذي تملأه البقع، وكذلك الاسمرار الذي يطفئ توهج البشرة، والجسم، ويجعل الفتاة لا تملك أي ثقة نهائياً في نفسها ونجد أن البحث لا يتوقف فيما يخص هذا الأمر فتبييض الجسم هو حلم كل فتاة، وحان الآن موعد تحقيق هذا الحلم

ماسك القهوة والنيفيا

الحل الأمثل اليوم بين يديكي للحصول على بشرة ناصعة البياض خالية تمامًا من المشاكل، والعيوب، فأنتي اليوم بصدد الحصول على الوصفة التي ستجعل حياتك أفضل، وستستردين ثقتك بنفسك، وببشرتك مرة ثانية، ولكن يجب الالتزام بكافة المكونات التي سنذكرها، حيث أن جميعها تقوم بوظيفة دون الأخرى، وفي النهاية هم مكملين لبعضهم البعض، فلكي تحصلي على نتيجة رائعة عليكي باتباع ما يلي:

ماسك القهوة للوجه للتفتيح

ملعقة من القهوة.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من لبن البودرة الغير محلى.

ملعقة من مسحوق الكاكاو.

ملعقة من كريم نيفيا.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من دقيق الشوفان.

القهوة ماسك للوجه

في البداية ستلاحظون أن المكونات متساوية في الكمية، وهذا هو المطلوب، حيث أن هذا يعمل على منح الفرصة لكل عنصر من تلك العناصر على تحقيق الهدف المراد منه.

ولذلك إذا كنتم ستحضرون كمية أكبر من تلك الكمية عليكم أن تساووا تلك الكمية ببعضها البعض. ما عدا الملح يجب أن تجعلوا الكمية ربع كمية باقي المكونات.

ومن ثم نقوم بوضع كافة المكونات مع بعضها البعض. ونقوم بخلطهم باستخدام كريم نيفيا، ومن ثم نقوم بغسل البشرة سواء الوجه أو الجسم جيداً .

ونقوم بفتح المسام الخاصة بالبشرة، ونضع الخليط على الجسم بالكامل، ونقوم بتركه حتى يجف تمامًا، ومن ثم نقوم بفركه، ولكن بشكل بسيط حتى لا نضر البشرة.

وبالفعل سوف نجد أن البشرة مع الوقت تتحسن بشكل كبير، وتصبح لون واحد.

كانت هذه يا أعزائي طريقة ماسك القهوة والنيفيا، ونتمنى أن تكون وصفة اليوم قد نالت إعجابكم.