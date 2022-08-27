لوجه لا يشوبه شائبة.. جل القهوة والنشا لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد وتجديد وتحفيز الكولاجين

جل القهوة والنشا من أكثر الماسكات التي تفيد الوجه، حيث أنها تزيل كافة البقع التي تقلل من ثقتك بنفسك، وكذلك تجعل الوجه كله لونه موحد، بالإضافة إلى أن المكونات الخاصة به آمنة جداً، ولا داعي للخوف من آثارها، فكل ما تتركه وراءها وجهاً جميلاً، ولامعاً، ونضرا،ً ويحتوي على قدر كبير من الشباب، والحيوية، ومع الوقت، ويقضي تماماً على الخطوط الدقيقة التي تعاني منها معظم الفتيات، ويبحثن عن حل نهائي للتخلص منها، حيث أنها تعطي لهم سناً أكبر من سنهم الحقيقي.

جل القهوة والنشا

إذا أردتي وجهاً لا يشوبه شائبة عليكي بهذا الماسك الذي سنقوم بطرح طريقته عليكم، حيث إنه يخلصك حتى من الرؤوس السوداء، والبيضاء التي تعمل على سد مسام البشرة، وتجعلها عرضة لظهور الكثير من الحبوب التي تؤرقك، وتجعل مظهر وجهك ليس في أفضل حالاته، ولذلك عليكي الاهتمام بالمشاكل التي تواجه بشرتك، وذلك لكي لا تتفاقم ويصبح حلها شيء مستحيل.

ماسك القهوة والنشا

ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين.

ملعقة كبيرة من القهوة الناعمة.

ملعقة صغيرة من النشا.

ربع كوب من المياه.

سكراب القهوة للبشرة المختلطة

الماسك بسيط جداً ، وطريقته كذلك بسيطة، ولن تحتاج منك أي مجهود على الإطلاق، فهيا بنا نقوم ببدء الخطوات معاً لننظف بشرتنا تماماً من العوالق، والرواسب، ونتركها لتتنفس بحرية، وتصير أفضل.

نقوم بوضع القهوة في المياه، ونقوم بتذويبها فيها، ونضعها على النار حتى تغلي، ومن ثم نقوم بوضعها جانباً بعض الشيء لكي تبرد، ومن ثم نصفيها، ونأخد مستخلص مياه القهوة.

ومن ثم نقوم بوضعها على الجيلاتين، ونقوم بمزجهم معاً جيداً، وذلك لكي نصنع سائل جيلاتيني، ونقوم بإضافة النشا عليهم، ونقلب، وسنحصل على ماسك يشبه الجيل نوعاً ما.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بشكل جيد، ونزيل منه أي دهون، أو زيوت، ومن ثم نستخدم التونر لتنظيف أي بقايا عالقة بالبشرة.

وبعدها نجفف بشرتنا بشكل جيد، ونقوم بفرد الماسك على وجهنا للوهلة الأولى سيكون مشابهاً للماسك السائل، ولكن بعد ذلك سنرى أنه سيتحول إلى ماسك مطاطي، وسيلتصق بالبشرة.

وبعدما نتأكد من أنه قد جف على البشرة تماماً نحاول أن نمسك أحد أطرافه، ونشده برفق من على البشرة، وذلك لكي يزيل معه الرؤوس السوداء، وغيرها من الرواسب.

هذه هي نهاية مقالنا اليوم، وهذه هي الطريقة الأمثل لصنع جل القهوة، والنشا، والتكرار مهم في هذه الطريقة، فهي ما ستشعركم بالفرق الملحوظ مع الوقت.