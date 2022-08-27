لبياض سريع ورهيب.. ماسك كريم ميبو وماء الورد وسر المكون السحري لبشرة بلا تجاعيد بدون فيلر

شعر الكثير من الغرابة لسماع اسم ماسك كريم ميبو، وماء الورد الأمر الذي جعل الجميع في حيرة، ودهشة، حيث أن كريم ميبو هو كريم مخصص لإزالة الحروق فما علاقته بالأمور التجميلية؟ كل تلك التساؤلات تم طرحها، وتم المطالبة بإجابات، واضحة لها، ونحن اليوم بصدد كشف اللغز الذي يدور حول هذا الأمر، حيث أنه الحيلة السحرية التي ستجعلك تتخلصين من الاسمرار، والكثير من المشكلات.

ماسك كريم ميبو وماء الورد

لكافة الفتيات جئن لكن اليوم بوصفة رائعة سوف تساعدكن على تفتيح كامل الجسم في وقت قياسي حيث أن تلك الوصفة من الوصفات التي تعتبر بمثابة الكنز، خاصة للفتيات التي اقترب العرس الخاص بهن فهم يقمن بالبحث عن طرق آمنة يحصلن من خلالها على النتيجة المثالية قبل الإقدام على تلك الخطوة الهامة فما هي مكونات هذا الخليط؟

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من النشا، وهذا هو المكون السري.

ملعقة كبيرة من كريم ميبو الطبي.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقوم بوضع النشا والليمون على بعضهم البعض في البداية ومن ثم نقوم بوضع كريم ميبو عليهم ومن ثم نستخدم في عملية الخلط ماء الورد.

نقلب جيداً الخليط حتى نجد أنه أصبح سلسل وقابل للاستخدام ومن ثم نقوم بنقله إلى زجاجة جافة ونظيفة ونحتفظ بالخليط بها.

ومن ثم نقوم بتشغيل السخان ونغلق الحمام ونجعل البخار يملأ الحمام ومن ثم نقوم بالدخول والاستحمام والاستفادة من البخار في تفتيح المسام.

بعد ذلك نقوم بوضع الكريم على المكان الذي نرغب في تفتيحه ونتركه على هذا المكان لمدة لا تقل على النصف ساعة ومن ثم نقوم بشطفه ونهتم بأمر الترطيب ونمرر الثلج على تلك المنطقة.

ولا ننسى أن نكرر تلك العملية لمدة يومين في الأسبوع وأن نزيد مدة الكريم على المكان في كل مرة أكثر فهذا من شأنه تقوية النتيجة.

وفي النهاية نريد أن ننوه إلى أن ماسك كريم ميبو وماء الورد من أفضل الطرق التي يمكن أن تجعلك تصل للنعومة والتفتيح الذي يطمح إليهما أي شخص.