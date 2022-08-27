نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدية لكل عروس.. كريم الكركم لتفتيح البشرة وإزالة البقع والكلف والندبات سيسألكِ الجميع ما السر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الكركم لتفتيح البشرة حيث يعتبر الكركم من المواد الفعالة في تفتيح البشرة، وهو يرجع ظهوره إلى بلاد آسيا، ويدخل في العديد من أصناف الطعام والوصفات الجميلة حيث أن الكركم يعطي مذاق رائع للطعام بالإضافة إلى الوصفات المتعددة لتفتيح البشرة داخل المنزل والتي نعرضها في مقالنا اليوم.

كريم الكركم لتفتيح البشرة

وضحت الدراسات العلمية أن وصفات البشرة التي تشتمل على الكركم تساعد على تقليل نسب الصبغة التي توجد في البشرة بمعدل 14% لفترة 4 أسابيع كاملة، ونحتاج إلى المكونات التالية لإعداد الوصفة :

كركم مطحون

كمية كبيرة من الزبادي.

عصير ليمونة.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير

يتم مزج المكونات سويا ثم توضع على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم يتم تنظيف البشرة بالماء الدافئ، ثم يوضع مرطب للبشرة ويتم استخدام هذه الوصفة من مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا.

خلطة الكركم للجسم قبل الاستحمام

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية باستخدام الكركم لتفتيح البشرة وإزالة الشعر أيضاً من أهمها ما يلي:

½ كوب حليب بارد.

½ كوب دقيق.

2 ملعقة من مسحوق الكركم.

1 ملعقة من ملح البحر.

طريقة التحضير

يتم وضع المكونات كلها ومزجها جيدا ثم توضع على المكان المراد إزالة الشعر منه وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم يتم غسل المنطقة بالماء الدافئ.

خلطة الكركم للجسم للعروس

وصفة الكركم لإزالة ندب حب الشباب وتفتيح الجسم وإزالة الكلف والبقع، وتعد من الوصفات الفعالة لمعالجة حب الشباب ونحتاج إلى المكونات التالية لإعدادها:

1 ملعقة من العسل.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

بعض نقاط عصير الليمون.

طريقة التحضير

يتم مزج المكونات سويا للحصول على خليط متماسك ثم يتم ترك هذا الخليط لمدة 10 دقائق ثم يغسل الوجه بالماء الدافي.

من الجدير بالذكر أن الكركم من الممكن أن يصبغ الوجه باللون الأصفر لذلك يمكن استخدام الحليب للتخلص من هذه البقع الصفراء.

كريم الكركم لتفتيح البشرة حيث يعتبر من أهم المواد الفعالة في تبييض البشرة وتفتيحها ويحافظ على نضارة البشرة وحيويتها ويدخل في العديد من الوصفات العلاجية للبشرة ولقد وضحنا طريقة إعداد كريم الكركم بخطوات بسيطة وسهلة.