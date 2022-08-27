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تتميز حلوى وردات السميد بشكلها المميز ومذاقها الرائع، وهى حلوى غير مكلفة تحضر بمكونات بسيطة، كما أنها سهلة التحضير ولا تأخذ وقت طويل أثناء التحضير، وطريقة تشكيلها سهلة ولا تحتاج لفرن، ويمكنك عمل الحلوى لأطفالك بدلاً من شراء الحلويات الجاهزة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل حلوى وردات السميد اللذيذة بخطوات بسيطة وبمكونات اقتصادية. مكونات حلوى وردات السميد

يمكنك عمل حلوى السميد بمكونات بسيطة وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم فيما لي المكونات اللازمة لعملها بالمقادير: كوب من الحليب.

كوب من السميد.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو 2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. مكونات الشربات 2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير

طريقة عمل حلوى السميد سهلة وسريعة ولا تحتاج لفرن، وتتم بخطوات بسيطة كالتالي: لتحضير الشربات: نذوب كوبين من السكر في كوب ونصف من الماء مع إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة صغيرة من عصير الليمون. نرفع الشربات على النار حتى يبدأ في الغليان ثم نتركه يغلي لمدة خمس دقائق ونرفعه عن النار. نضع كوب الحليب وملعقة الزبدة في إناء على النار حتى تذوب الزبدة في اللبن ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من السكر وملعقة صغيرة من الفانيليا . نضيف كوب من السميد مع التقليب على نار هادئة حتى يشرب السميد الحليب تماماً، وتتشكل لدينا عجينة يسهل تشكيلها. نرفعها عن النار ثم نضعها في طبق لتبرد قليلاً حتى نستطيع تشكيلها. ندهن اليد بالزيت ونشكل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ثم نضغط عليها حتى تنضج جيداً من الداخل. وفي حالة تشقق العجينة أثناء التشكيل يمكن إضافة قليل من الحليب على العجينة. نضغط بالإصبع في المنتصف ونشكلها بمنقاش الكعك لتأخذ شكل الوردة. نضع وردات السميد في صينية حتى يسخن الزيت ثم تقلى في زيت عميق على حرارة متوسطة لتأخذ اللون الذهبي. توضع في الشربات وهى ساخنة ثم تقدم بعد أن تبرد وبألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة بكوب سميد وكوب حليب حضري حلوى وردات السميد اللذيذة بدون فرن - ثقفني

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