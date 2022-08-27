انت الان تتابع خبر انفلونزا الطماطم .. ماهيته والأكثر عرضة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسبب تفشي جديد في قلق المسؤولين بعد أن أصاب ما لا يقل عن 100 طفل في الهند.



أطلق الباحثون على المرض اسم "أنفلونزا الطماطم".



لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بسبب المرض.



منذ إعلان COVID-19 جائحة عالميًا ، أصبح الناس أكثر قلقًا من أي وقت مضى بشأن التهديدات المحتملة للأمراض.



يُطلق على أحدثها اسم "أنفلونزا الطماطم" ، وقد أثرت على أكثر من 100 طفل في الهند ، وفقًا لمراسلات حديثة في The LancetTrusted Source.



أفاد المؤلفون أن أنفلونزا الطماطم ، من المحتمل أن تكون مرضًا فيروسيًا ، تم التعرف عليها لأول مرة في منطقة كولام في ولاية كيرالا ، الهند في 6 مايو 2022.



وفقًا لمجلة The Lancet ، يعتبر المرض غير مهدِّد للحياة ويشفى من تلقاء نفسه في الوقت المناسب.



أعراض أنفلونزا الطماطم



ذكرت مجلة لانسيت أن الأعراض الأولية التي لوحظت في الأطفال المصابين تشبه تلك الموجودة في الشيكونغونيا ، وهو مرض ينقله البعوض ، وتشمل الحمى الشديدة والطفح الجلدي والألم الشديد في المفاصل.



على غرار العديد من الالتهابات الفيروسية ، تشمل الأعراض الأخرى ، التعب ، والغثيان ، والقيء ، والإسهال ، والحمى ، والجفاف ، وتورم المفاصل ، وآلام الجسم ، وأعراض شائعة تشبه أعراض الأنفلونزا ، والتي تشبه أعراض حمى الضنك - وهو مرض آخر ينتشر عن طريق البعوض.



قالت هانا نيومان ، مديرة الوقاية من العدوى في مستشفى لينوكس هيل في نيويورك ، لـ Healthline: "من المرجح أن يكون الانتقال من خلال الاتصال الوثيق".



وأوضح نيومان: "تمت تسمية الفيروس باسم أنفلونزا الطماطم على أساس البثور الحمراء المؤلمة التي يسببها والتي يمكن أن تحاكي شكل وحجم الطماطم".



قالت إنه بينما يُعتقد أن المرض لا يهدد الحياة ، إلا أنه يمكن أن يسبب طفح جلدي غير مريح وحمى وآلام في المفاصل.



السبب لا يزال مجهولا



اعترف روبرت جلاتر ، طبيب الطوارئ في مستشفى لينوكس هيل في نيويورك قائلاً: "لا نعرف بالضبط ما الذي يسبب المرض". "ولكن من المحتمل أنه قد يكون نوعًا من مرض اليد والقدم والفم ، أو التأثير اللاحق لمرض الشيكونغونيا أو حمى الضنك ، وكلاهما من الأمراض التي ينقلها البعوض."



يعتقد مؤلفو مراسلات لانسيت أن هذا المرض قد يكون نوعًا جديدًا من أمراض اليد والقدم والفم. مرض اليد والقدم والفم هو نتيجة لعدوى من مصدر موثوق به ، أحد الأنواع الفرعية تشمل فيروس كوكساكي ، والذي يسبب أيضًا طفح جلدي يشبه البثور.



حذر نيومان من أنه فيروس معدي ، فمن المحتمل أن ينتشر هذا المرض خارج الهند.



على غرار ما حدث مع COVID-19 وجدري القرود ، يمكن أن يحمل السفر الجوي الروتيني مسببات الأمراض الجديدة في أي مكان تقريبًا ، وقد يبدأ في التأثير على الأفراد الأكبر سنًا.



كتب مؤلفو المراسلات: "بالنظر إلى أوجه التشابه بين مرض اليد والقدم والفم ، إذا لم يتم السيطرة على تفشي إنفلونزا الطماطم لدى الأطفال والوقاية منه ، فقد يؤدي انتقال العدوى إلى عواقب وخيمة من خلال الانتشار بين البالغين أيضًا".



تنتقل عن طريق الاتصال الوثيق والأسطح



قال جلاتر: "يُعتقد أيضًا أنه ينتشر عن طريق ملامسة ملابس أو فراش أو مناشف أو ملاءات أو ألعاب أو كتب أو غيرها من الأسطح غير المسامية ، مثل Monkeypox للشخص المصاب".



وأضاف أنه في حين أن فيروس أنفلونزا الطماطم قد يكون متغيرًا أو "أثرًا لاحقًا" لمرض القدم والفم ، فلا يوجد دليل على أن المرض ينتقل عبر الهواء أو حتى ينتشر بالقطيرات بناءً على تقرير لانسيت.



يعتقد جلاتر أيضًا أن داء الشيكونغونيا وحمى الضنك ، وكلاهما مستوطن في المنطقة ، يمكن أن يعرض كبار السن والأطفال الصغار لخطر الإصابة بفيروس الطماطم.



وقال "لأن أجهزتهم المناعية قد لا تكون قوية بعد التعافي من هذه الفيروسات التي ينقلها البعوض".



أكد جلاتر أنه لا يوجد حاليًا لقاح أو دواء مضاد للفيروسات متاح لعلاج هذا المرض. ومع ذلك ، يمكن فعل الكثير للتخفيف من انزعاج شخص ما حتى يتم حل العدوى.



"الرعاية الداعمة بما في ذلك عقار الاسيتامينوفين للحمى والآلام ، إلى جانب الماء سيساعد المرضى على الشعور بالتحسن ،" نصح جلاتر. "قد تساعد الكمادات الدافئة في تخفيف بعض الانزعاج المرتبط بالطبيعة المؤلمة للطفح الجلدي."



"ما يثير القلق هو أننا لا نعرف كيف سيفعل المرضى الأكبر سنًا وأولئك الذين يعانون من نقص المناعة إذا أصيبوا بالمرض.



وتابع: "ومع ذلك ، فإن خطر الانتشار بين السكان منخفض جدًا في هذا الوقت ، ولا ينبغي للناس في الولايات المتحدة أن يبالغوا في القلق".



حذر جلاتر من أنه على المستوى العالمي ، فإن "اليقظة أمر بالغ الأهمية" بالنظر إلى ما مررنا به للتو مع COVID-19 ، والآن جدرى القرود.



وقال: "الأولوية الآن هي تحديد ما إذا كان فيروس الطماطم هو فيروس ، ناهيك عن فيروس جديد". "أو مجرد نتيجة [نتيجة] لعدوى سابقة حديثة بفيروس معروف وموثق مسبقًا."



الخط السفلي



تم التعرف على مرض جديد لدى أطفال منطقة جنوب الهند ، يشبه أنواعًا معينة من الأمراض التي ينقلها البعوض مثل الشيكونغونيا.



حتى الآن لا تهدد الحياة.



يقول الخبراء إن السبب لا يزال غير معروف ، لكنه قد يكون شكلاً جديدًا من الفيروسات المعوية ، مثل فيروس كوكساكي ، الذي يسبب أيضًا بثورًا مؤلمة.



يقولون أيضًا أن خطر انتشار السكان منخفض ولا ينبغي للناس في الولايات المتحدة أن يبالغوا في القلق.





