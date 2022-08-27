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يتم البحث دائماً عن طريقة عمل كيكة بدون فرن لأن البعض يجد صعوبة في عمل الكيك بالطريقة العادية، ويجدون صعوبة في الحصول على كيك ناجح وخفيف مثل الجاهز، وتتميز الكيكة الباردة بسهولة طريقة تحضيرها وبساطة مكوناتها، ويمكن حتى للمبتدئين في الطبخ عملها بكل سهولة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كيكة بدون فرن أسهل كيكة بسكويت باردة بالكريمة وبخطوات بسيطة تجعلك لا تملي من عملها باستمرار لأسرتك أو ضيوفك في المناسبات المختلفة. مكونات عمل كيكة بدون فرن

نحتاج المكونات التالية لعمل كيك البسكويت البارد بالكريمة: لتر من الحليب.

كوب من السكر.

3 ملاعق كبيرة من بودرة الكاسترد.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من نكهة الفستق (اختياري).

علبة من القشطة أو الزبادي.

350 جرام من البسكويت السادة. مكونات طبقة الكريمة للتغليف

كوب من بودرة الكريم شانتيه.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

نصف كوب من الماء المثلج. طريقة التحضير

في إناء عميق نضع المكونات الجافة وهى ثلاث ملاعق كبيرة من الكاسترد، ملعقتين كبيرتين من النشا، وكوب من السكر ثم نقلب المكونات. أضيفي لتر من الحليب على المكونات السابقة وقلبي حتى تذوب ثم ترفع على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى تبدأ في الغليان. بعد أن يغلي الخليط ويصبح الخليط ثقيل وكريمي يرفع بعيداً من النار. نضيف ربع ملعقة صغيرة من نكهة الفستق (متوفرة عند العطار). ثم نضيف علبة من القشطة أو الزبادي مع التقليب الجيد. نضع طبقة من البسكويت في قالب كيك سهل الفتح ثم نوزع فوقها طبقة من الكريمة الساخنة السابقة وهكذا حتى ننتهي من كل كمية البسكويت والكريمة. ثم تغطى وتترك في الثلاجة لمدة ساعة ونصف حتى تتماسك. لتحضير الكريمة للتغليف: نخفق كوب من بودرة الكريم شانتيه وملعقتين كبيرتين من الحليب البودرة مع نصف كوب من الماء المثلج بالمضرب الكهربي حتى نحصل على قوام كريمي. نخرج الكيكة من القالب ثم نغلفها بالكريمة. ثم تزين الفستق أو أي نوع مكسرات ثم تقطع وتقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة أفخم كيكة بدون فرن أحلى من التورتة بمكونات بسيطة - ثقفني

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