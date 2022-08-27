كنز من الهنديات.. تطويل الشعر بجنووون مثل الهنديات بدون غسل.. اقوى خلطة هندية قنبلة رشة منها قبل النوم لتكثيف الشعر ومنع الصلع والتساقط

كنز.. تطويل الشعر بجنووون مثل الهنديات بدون غسل، تبحث جميع السيدات والفتيات عن حلول فعلية وسريعة لتطويل الشعر وفرده وجعله أكثر حيوية ولمعان، المعتاد أن مستحضرات التجميل الخاصة بتطويل الشعر أو حتى المنتجات الطبية تكون باهظة الثمن وتشكل عبء وضغط على السيدة لذلك أتينا إليكِ في مقالنا هذا بعض الوصفات الطبيعية الآمنة تمامًا على شعرك بالاضافة إلى الفوائد الأخرى التي تعود على الشعر منها، نعلم جميعًا مدى أهمية الزيوت الطبيعية للشعر في حالة المداومة عليها سيصبح شعرك مثل الهنود الذي نحلم به جميعًا، بالإضافة إلى بعض المكونات الطبيعية التي ستشكل فارق كبير في طول شعرك.

كنز.. تطويل الشعر بجنووون مثل الهنديات بدون غسل

تتميز هذه الوصفة بتوافر مكوناتها في كل منزل ولا تسبب لسيدة المنزل أي عبء أو تكلفة كبيرة، فقط عليك تجهيز المكونات الآتية:-

2 فص من الثوم.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بعض أوراق ورق الغار.

ماء.

بعض أعواد القرنفل.

خطوات تحضير وصفة تطويل الشعر

عليك تنفيذ وصفة تطويل وفرد الشعر باحدى أسرار الهنود بخطوات بسيطة وسهلة التنفيذ كما للتالي:-

عليكِ احضار قدر أو إناء، ضعي به 2 كوب من الماء.

وضع 2 فص ثوم مفروم ناعم ثم 5 أعواد من القرنفل.

ثم باقي المكونات ونتركهم بضع دقائق حتى تمام غليان المكونات.

ترك الخليط يبرد تمامًا، ثم يوضع في بخاخ نظيف.

يجب رش الشعر قبل النوم مع أهمية وصول الخليط إلى فروة الرأس.

يمكن استخدام الخليط يوميا لمدة شهر.

سوف تلاحظين الفارق الكبير في طول شعرك بعد مرور مدة صغيرة.

نصائح غذائية لتطويل الشعر بسرعة وأيضًا نصائح حياتية

يمكنك مداومة استعمال زيت الصبار وزيت الزيتون للحصول على شعر طويل، ويعتبر زيت الخروع ساحر في كثافة الشعر.

عليك تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية الهامة للجسم.

أخذ قسط كافي من الراحة حتى تعود بالنفع على جسدك بأكمله.

تناول القدر الكافي من المياه التي يحتاجها الجسم.

تناول أكل صحي مكون من خضروات وفاكهة أكثر من الأطعمة المقلية والمليئة بالدهون.

أسهل وصفة لتطويل الشعر بدون غسل

كنز تطويل الشعر بدون تكاليف ولا تعب، كل ما عليكي، تحضير مكون متوفر فى كل منزل، غير مكلف، الأرز الأبيض من أفضل المكونات التي تساعد على تطويل الشعر،وذلك عن طريق :