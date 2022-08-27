من خفايا الهنديات.. مكون كالسحر ضعية فى علبة الشامبو لتطويل الشعر بجنووون بسرعة خيالية بدون توقف وملئ الفراغات ومنع التساقط من اول استعمال .. جربيها وهتنبهرى

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عمر شويل - جدة كنز ربانى من خفايا الهنديات.. مكون كالسحر ضعية فى علبة الشامبو لتطويل الشعر، مكون ضعيه في علبة الشامبو لتحويل الشعر الجاف المجعد الهايش إلى شعر منظم وجميل المظهر وناعم وطويل، وهذا المكون ليس غالي في الثمن ولا شحيح في التوفر ولكنه بديع المواصفات التي يمنحها للشعر والفوائد التي يستطيع أن يقدمها إليك للاستمتاع بشعر صحي وجميل وينمو بصورة طبيعية.

كنز ربانى من خفايا الهنديات.. مكون كالسحر ضعية فى علبة الشامبو لتطويل الشعر

يمكنك استخدام أنواع الشامبو التي تناسب شعرك حسب الطبيعة التي تعرفين شعرك بها، فهذا الأمر من أجود الأمور التي يمكنك القيام بها، لذلك لا تتساهلي في اختيار أي نوع من أنواع الشامبو.

عند اختيار الشامبو المناسب يمكنك إضافة جل الصبار إليه، وهو المكون الذي نتحدث عنه اليوم، حيث أن جل الصبار يساهم في منحك شعر جديد مختلف تماما عن ما اعتدت عليه.

فوائد جل الصبار للشعر

هل تعانين من مشكلة القشرة في شعرك؟ هذا المكون هو الممحاة النهائية لمشكلة القشرة.

كذلك يمنح فروة رأسك التوازن من أجل جعلها في حالة صحية أفضل، وتستطيع إنبات الشعر بصورة أجمل وتنميته في وقت أسرع.

الميزة الأهم لجل الصبار هو أنه آمن بالكامل على البشرة والشعر.

فجل الصبار مكون طبيعي، والصبار في الأصل نوع من الزهور المفيدة جدا للبشرة والشعر، وبعض الاستخدامات الصحية الأخرى كذلك، إلا أنه للشعر خصيصًا يمنحه كل ما تحلمين به فيه.

يمكنك استخدامه لتنعيم شعرك ومعالجة تلفه، وحل مشكلة الهيشان وكذلك معالجة آثار الأصباغ المتكررة للشعر.

كيفية استخدام جل الصبار مع الشامبو

يمكنك فعل ذلك حينما تعرفي مقدار الشامبو في العبوة الخاصة بك، وعليه تضعي نصف حجم العبوة من جل الصبار وترجينها جيدا.

اغسلي شعرك بهذا المكون في كل مرة تستحمين فيها ولكن لا تكرري غسيل شعرك كثيرا من المرات لأن هذا ليس جيدا.

لا تنسي رج العبوة في كل مرة قبل الاستخدام.

طريقة أخرى لاستخدام جل الصبار للشعر

من الواضح أن هناك أكثر من طريقة يمكنك الاستفادة بها من هذا المكون، فكما ذكرنا سابقا يمكنك إضافته في عبوة الشامبو والآن سنخبرك أنه يمكنك إضافة قدر من جل الصبار إلى قدر من الشامبو للاستخدام اليومي دون الاضطرار لإضافة العبوة بالكامل.

كما يمكنك أيضا أن تأخذي بعض جل الصبار على راحة يدك ثم توزيعها على شعرك بالكامل وتدليك الرأس بها وبعدها غسل الرأس بالشامبو المخصص.

ايا كانت الطريقة التي تستخدمين بها هذا المكون الرائع فإن النتائج التي تحصلين عليها جراء استخدامه ممتازة.

افضل مكون طبيعي يساعد على تطويل الشعر ضعيه في عبوة الشامبو

حبات القرنفل من المواد الطبيعية العُشبيه، التى لها فوائد عديدة تساعد على صحة الإنسان، بالإضافة إلى أنها تساعد على تعزيز البشرة والشعر، من حيث تطهيره وتطويله، لذلك ننصحكم باستخدامه، وذلك من خلال، إضافة أعواد القرنفل فى عبوة الشامبو، ونتركها لمدة ثلاثة أيام، وبعدها يسمح باستخدامها، ويجب تكرار العملية مرتين فى الاسبوع، القرنفل يساعد على تطويل ولمعانه بسرعة خارقة.