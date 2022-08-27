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بدون قلي حضري فطائر البطاطس الصحية، تعتبر فطائر البطاطس من أطعم وألذ الفطائر التي يمكن تحضيرها خلال وقت قصير بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت، حيث تبحث كثير من ربات البيوت عن وصفات تكون سريعة وخفيفة في تحضيرها لتكون وجبة عشاء أو إفطار وفي هذا المقال سوف نقدم طريقة فطائر البطاطس السريعة. بدون قلي حضري فطائر البطاطس الصحية سوف نقدم لكم طريقة تحضير فطائر الطاسة بمكونات موجودة في كل بيت مكونات فطائر البطاطس السريعة كيلو بطاطس مسلوقة.

بصلة مفرومة ناعم.

زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة من الكمون.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة ثوم بودر.

ملعقتين من النشا.

ملعقة صغيرة زبدة.

ملعقة من البقدونس المفروم.

حبة فلفل أخضر مفروم.

ربع كوب جبنة مفرومة. طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة نحضر وعاء كبير ونضع به البصل المفروم مع الفلفل الأخضر المفروم ونضع عليهم الفلفل الأسود والثوم البودر والملح والكمون.

نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضهما البعض حتى يتجانسوا معاً بشكل جيد.

نقوم بإضافة مكعب من الزبدة مع المكونات السابقة وتقلب جيداً.

نقوم بعد ذلك بإضافة الخليط السابق إلى كيلو البطاطس المهروسة سابقاً وتقلب جيداً.

نقوم بعد ذلك بوضع الكزبرة والبقدونس ملعقتين النشا على البطاطس ونقلب حتى يتماسك قوام البطاطس.

نقوم بعد ذلك بتشكيل الفطائر عن طريق عمل كور متساوية الحجم وحشوها بالقليل من الجبن بداخلها، ثم نقوم بغلقها والضغط عليها لعمل شكل دائري.

نقوم بعمل هذه الخطوات حتى تنتهي كمية البطاطس الموجودة لدينا.

نقوم بعد ذلك بوضع طاسة غير لاصقة على نار هادئة ونضع بداخلها القليل من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً.

نقوم بوضع فطائر البطاطس في الطاسة ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي من أسفل ثم نقلبها على الوجه الأخر.

نخرجها من الطاسة وتقدم ساخنة. تعليمات لنجاح فطائر البطاطس السريعة يلزم بسلق البطاطس بشكل جيد حتى يتم تسويتها بشكل كامل.

يجب التأكد من أن البطاطس لا تحتوي على ماء.

لا بد من هرس البطاطس جيداً.

التأكد من خلو البصلة المفرومة من أي ماء. عمر شويل - جدة فطائر البطاطس اللذيذة...في 10 دقائق بس وبدون قلي حضري فطائر البطاطس الصحية أولادك هيطلبوها من كل يوم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فطائر البطاطس اللذيذة…في 10 دقائق بس وبدون قلي حضري فطائر البطاطس الصحية أولادك هيطلبوها من كل يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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