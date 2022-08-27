نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعاً للكوافيرا والبيوتي سنتر…طريقة عبقرية لصبغ الحواجب في البيت بمكونات طبيعية فعاله 100% في المقال التالي
طريقة عبقرية لصبغ الحواجب في البيت بمكونات طبيعية، تحتاج كثير من السيدات القيام بصبغ حواجبها من وقت لآخر، ويلجأ الكثير لهذا الأمر لإخفاء بعض العيوب التي قد تظهر في الحاجب مع تقدم العمر مثل الشيب أو وجود بعض الفراغات التي تزعج الكثير من السيدات، ويلجأ البعض الآخر لصبغة الحواجب حتى تصبح سميكة وكثيفة وهذا الآمر من أجل الغرض الجمالي إضافة إلى عمل كثير من السيدات لون الحواجب متوافق مع لون الشعر حتى يعطي مظهر جذاب وأنيق، ومع تطور الأيام يمكنك الآن عمل صبغة الحواجب في البيت بمفردك بدلاً من الذهاب إلى الصالون التجميلي لعمل تاتو الحواجب، وفِي هذا المقال سوف نوضح لكِ الطريقة والخطوات الصحيحة لعمل تاتو الحواجب في المنزل.
طريقة عبقرية لصبغ الحواجب في البيت
- نقوم أولاً بغسل الوجه جيداً وتجفيفه حتى يتم التأكد من نظافة الحاجبين وعدم وجود أي معوقات تمنع امتصاص الصبغة.
- نقوم ثانياً باستخدام قلم تحديد الحواجب الخاص بكِ حتى تستطيع تحديد رسمة الحواجب التي تريديها.
- نقوم باستخدام كريم فازلين مخصص للوجه حول الحاجبين حتى لا تتلامس الصبغة مع بشرتك.
- نقوم بعمل الصبغة عن طريق خلطها مع الأكسجين الخاص بها.
- نقوم بوضع طبقة رقيقة من الصبغة على الحاجبين على الرسمة التي قمت بتحديدها.
- نترك الصبغة على الحواجب حسب التعليمات الموجودة على عبوة الصبغة المستخدمة.
- بعد انتهاء الوقت نزيل الصبغة باستخدام قطعة قطن، ثم نقوم بغسل الوجه كاملاً مع استعمال الغسول المناسب.
صبغ الحواجب باللون البني طبيعياً
للحصول على حواجب باللون البني مكونات طبيعية موجودة في البيت يجب اتباع الخطوات التالية وهي:
- نقوم أولاً بخلط ملعقة من مسحوق القهوة مع ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند الطبيعي ويكون دافئ حتى يصبح سائل.
- نخلط المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة لينة.
- نضع الخليط على الحواجب لمدة دقائق حتى نحصل على لون بني داكن.
- في حالة الرغبة في صبغ الحواجب باللون البني الفاتح يمكن إضافة كمية قليلة من الكاكاو إلى الخليط.
- يمكنك إضافة ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق الكركم المخصص للوجه في حال رغبتك في الحصول على اللون الأشقر مميز ورائع.
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