بدون ألم نهائيا وإزالة من الجذور…بملعقة واحدة من فازلين والملح تخلصي من شعر الوجه والجسم كله وتفتح وتبيض سريع للأماكن الدكنه

تخلصي من شعر الوجه والجسم كله وتفتح وتبيض سريع للأماكن الداكنة، تعتبر عملية إزالة الشعر حديث الكثير في الفترة الأخيرة، حيث أننا نرى الكثير من الوصفات المتنوعة والمختلفة حول كيفية إزالة الشعر بطريقة صحيحة، وعلى الرغم من ذلك يوجد الكثير الذين ما زالوا يستخدمون الطرق التقليدية القديمة الموجودة من قديم الأزل في عملية إزالة الشعر ولكن في بعض الحالات تكون النتيجة غير مرضية لأغلب النساء. وظهر حديثاً أجهزة إزالة الشعر بالليزر ولكن تكون غالية الثمن ولا يقدر الكثير في عملها إضافة إلى قوة الليزر في حرق جلد أغلب السيدات، ولكن عزيزتي لا يجب عليكي أن تقلقي فنحن في هذا المقال سوف نقدم لكي وصفة الفازلين في إزالة الشعر من الجذور بطريقة صحيحة وبمكونات سهلة للغاية.

تخلصي من شعر الوجه والجسم كله

سوف نقدم لكم وصفه الفازلين الجبارة للتخلص من شعر الوجه والجسم كله

مكونات وصفة الفازلين في التخلص من إزالة الشعر

نحن نرغب في إزالة الشعر من الجذور بشكل آمن حتى لا يظهر بسرعة كبيرة كما يحدث في أغلب طرق ازالة الشعر مع أغلب النساء، وكانت الشكاوى من كثير من النساء تتلخص قي أن الطرق التقليدية في إزالة الشعر مثل الواكس والسويت تجعل الشعر يظهر بعد يومين فقط من إزالته وهذا الأمر يزعج الكثير منهم، ولكن لا تقلقي سوف نقدم لكي مكونات وطريقة تحضير وصفة الفازلين.

المكونات:

زيت زيتون أو أي نوع زيت مرطب.

علبة الفازلين المخصص للجسم.

ملعقة ونصف كبيرة الحجم من الملح.

طريقة التحضير:

تحضير تلك الوصفة سهل للغاية وتستطيع أي ربة منزل القيام بتحضيرها، إضافة إلى أن جميع مكونات تلك الوصفة طبيعية ولا تؤثر على البشرة بأي شكل من الأشكال، وتكون الخطوات كالتالي: