شعرك انتي وبنتك هيكون زي الحرير…حضري كرياتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد هيكون زي الحرير من أول أسبوع ولن تصدقي الفرق

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كرياتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد هيكون زي الحرير، يعتبر الشعر بالنسبة للفتاة بأنه من سمات الجمال، يجب الاهتمام به وتنعيم الشعر بالصفات الطبيعية أمر مهم، وإليكم بالخلطات الطبيعية يتم تنعيم الشعر عن طريق صفار البيض أو البيض بشكل عام، فإنه يوجد به فائدة عظمى وقيمة غذائية كبيرة، حيث عند أكل البيض فإن به قيم غذائية يستفيد منها الجسم، ويستفيد منها البشرة والشعر، واستفاد الجسم بشكل عام من البيض وإن الخلطات الطبيعية والتي تكون أكثر أمانا لمعالجة الشعر بطريقة ناجحة تعمل على تنعيم والحفاظ عليه،وسوف نعرض عليكم الخلطات الطبيعية التي تقوم بمعالجة الشعر. كرياتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد سوف نقدم لكم أكثر من وصفه لفرد الشعر الخشن والمجعد طريقة عمل خلطة صفار البيض لتنعيم الشعر واليكم بعض المكونات الطبيعية لتكوين خلطة صفار البيض وهي تتكون من حبه بيضه كبيره.

ملعقة من زيت الزيتون من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من عسل النحل الأبيض.

اثنين ملعقة من الزبادي خطوات وطريقة عمل خلطة صفار البيض لتنعيم الشعر علبة صغيرة أو إناء صغير ووضع هذه الكميات أو المكونات وإضافتها مع بعضها ونقوم بخلطهم جيدا حتى يتم التجانس.

التجانس بطريقة جيدة نقوم بتجهيز الشعر وغسله جيدا بالماء الفاتر والشامبو

نحضر فرشاة صغيرة خاصة بالشعر ونأخذ من الخلطة ونقوم بفرده من الجذور إلي الأطراف حتى يستفاد الشعر من الخلطة جيدا.

اترك الخلطة ساعه على الشعر وبعدها يتم غسيل الشعر جيدا.

الخلطة من مرة إلى مرتين أسبوعيا لمدة شهر كامل حتى نلاحظ الفرق قبل وبعد. خلطة جيل الصبار الطبيعي لتقوية بصيلات الشعر يعتبر الصبار من المواد الطبيعية والنباتات الطبيعية فإنها تعتبر عشبه مفيدة جدا للتركيبات الشعر والبشرة وغيرها ويساعد الصبار على تقوية الشعر من بصيلاته وتنعيمه. مكونات وطريقة خلطة الصبار الطبيعي جيل الصبار المستخلص من نبات الصبار

وفازلين طبي

ومعلقة زيت لوز الحلو

علينا أن نحضر قطعتين من نبات الصبار الطبيعي.

نقوم باستخلاص جل الصبار من نبات الصبار عن طريق قشطة بالسكين من الداخل .

نقوم بمزج الفازلين مع جيل الصبار وزيت اللوز حتى يتجانس المكونات جيداً.

تم نقوم بفرد وتدليك الخلطة على الشعر جيدا من الجذور إلى الأطراف .

يتم ترك الخلطة على الشعر لمدة

ثم يتم غسيل الشعر جيدا

نقوم بعمل الخلطة من مرة إلى مرتين أسبوعيا لمدة شهر حتى يعطي نتائج مبهرة. عمر شويل - جدة شعرك انتي وبنتك هيكون زي الحرير...حضري كرياتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد هيكون زي الحرير من أول أسبوع ولن تصدقي الفرق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شعرك انتي وبنتك هيكون زي الحرير…حضري كرياتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد هيكون زي الحرير من أول أسبوع ولن تصدقي الفرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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