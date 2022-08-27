نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للزيت طريقة قولي وداعاً لقلي البطاطس بالزيت…حيلة روعه قلي البطاطس بالماء نتيجة روعه مفيدة وصحيه لأطفالكمبتكرة لقلي البطاطس بالماء ونتائجها مذهلة في المقال التالي
حيلة روعه قلي البطاطس بالماء نتيجة روعه، تعد البطاطس من الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فهي من الأكلات التي يحبها الكبار والصغار و يحبون تناولها بجانب أي وجبة طعام، ولكن مع كثرة تناول البطاطس المقلية يكون هناك ضرر من كثرة الزيوت التي تكون بها، واختلفت الطرق التي يمكن استخدامها من أجل قلي البطاطس بطريقة صحية، ولكن من خلال السطور التالية سوف نوضح لكم كيفية قلي البطاطس بواسطة الماء.
حيلة روعه قلي البطاطس بالماء
تعتبر هذه الطريقة من اكتشاف الشيف الفرنسي بيار مارشِيسو وذلك من أجل الحصول على بطاطس مقلية من دون استخدام الزيت، ويتم إعداد البطاطس عن طريق اتباع الآتي:
- احضري كمية البطاطس التي ترغبين بها واغسليها جيداً، ثم قومي بتقشيرها وتقطيعها إلى أصابع.
- في إناء ضعي كمية مناسبة من الماء واتركيها حتى تغلي، ثم ضيفي البطاطس إلى الماء المغلي لمدة سبع دقائق.
- بعد ذلك أخرجيها من الماء المغلي وضعيها في آلة تجهيز البطاطس المقلية لمدة سبع دقائق أيضاً، وسوف تلاحظين بعض مرور هذا الوقت كأنها مقلية من دون استخدام أي زيوت نهائياً.
- باستخدام هذه الطريقة فتكونين قد حصلتِ على بطاطس مقلية صحية من دون أي زيوت، وبهذه الطريقة تكون الدهون أقل ب 1000 مرة من البطاطس التي يتم قليها بالزيت.
طريقة لقلي البطاطس بملعقتين زيت فقط
يمكن التقليل في كمية الزيت والحصول على بطاطس مقلية أصلاً وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- احضري البطاطس وقومي بغسلها وتقشيرها ثم تقطيعها إلى شرائح رفيعة الحجم.
- في إناء ضعي كمية مناسبة من الماء البارد وأضيفي شرائح البطاطس بها واتركيها منقوعة في الماء لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك قومي بتنشيف البطاطس من الماء، وفي إناء مناسب ضعي كمية من الماء وضعيها على النار حتى تغلي تماماً ثم ضيفي البطاطس إليها واتركيها في الماء لمدة خمس دقائق.
- اخرجي البطاطس و جفِفيها مرة أخرى من الماء ثم رشي كمية قليلة من الملح عليها وكذلك رشة من الفلفل الأسود و أي توابل تفضلينها وضعي ملعقة من النشا عليها وقلبيها في البطاطس جيداً.
- في طاسة مناسبة ضعي ملعقتين من الزيت وضعي شرائح البطاطس بها حتى تصل إلى اللون الذهبى وتصبح مقرمشة.
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