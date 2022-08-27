وداعاً للزيت طريقة قولي وداعاً لقلي البطاطس بالزيت…حيلة روعه قلي البطاطس بالماء نتيجة روعه مفيدة وصحيه لأطفالكمبتكرة لقلي البطاطس بالماء ونتائجها مذهلة

حيلة روعه قلي البطاطس بالماء نتيجة روعه، تعد البطاطس من الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فهي من الأكلات التي يحبها الكبار والصغار و يحبون تناولها بجانب أي وجبة طعام، ولكن مع كثرة تناول البطاطس المقلية يكون هناك ضرر من كثرة الزيوت التي تكون بها، واختلفت الطرق التي يمكن استخدامها من أجل قلي البطاطس بطريقة صحية، ولكن من خلال السطور التالية سوف نوضح لكم كيفية قلي البطاطس بواسطة الماء.

حيلة روعه قلي البطاطس بالماء

تعتبر هذه الطريقة من اكتشاف الشيف الفرنسي بيار مارشِيسو وذلك من أجل الحصول على بطاطس مقلية من دون استخدام الزيت، ويتم إعداد البطاطس عن طريق اتباع الآتي:

احضري كمية البطاطس التي ترغبين بها واغسليها جيداً، ثم قومي بتقشيرها وتقطيعها إلى أصابع.

في إناء ضعي كمية مناسبة من الماء واتركيها حتى تغلي، ثم ضيفي البطاطس إلى الماء المغلي لمدة سبع دقائق.

بعد ذلك أخرجيها من الماء المغلي وضعيها في آلة تجهيز البطاطس المقلية لمدة سبع دقائق أيضاً، وسوف تلاحظين بعض مرور هذا الوقت كأنها مقلية من دون استخدام أي زيوت نهائياً.

باستخدام هذه الطريقة فتكونين قد حصلتِ على بطاطس مقلية صحية من دون أي زيوت، وبهذه الطريقة تكون الدهون أقل ب 1000 مرة من البطاطس التي يتم قليها بالزيت.

طريقة لقلي البطاطس بملعقتين زيت فقط

يمكن التقليل في كمية الزيت والحصول على بطاطس مقلية أصلاً وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: