كنز رباني في بيتك….حضري كريم النشا والخل الخطير لتفتيح الوجه والجسم وشد البشرة والتخلص من البقع الداكنة في البشرة

كريم النشا والخل الخطير لتفتيح الوجه والجسم وشد البشرة والتخلص من البقع الداكنة في البشرة، يُعد كريم النشا والخل بمثابة كريم المعجزة الطبيعي للبشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة السوداء أو الداكنة وتبييضها عدة درجات كما يكسبها حيوية ونضارة لا تُصدق ويعد علاج قوي وفعال للتخلص من البقع و الرؤوس السوداء والحبوب ويعالج التهابات البشرة الناتجة عن الهواء وأشعة الشمس ومعجزة كريم النشا أيضا تتمثل في كونه لا يسبب أي آثار جانبية ضارة لأنه مكون من مواد طبيعية ولا يحتوي على المواد الكيميائية لذا سوف نوضح في السطور التالية طرق إعداد كريم النشا والخل المعجزة للتفتيح وعلاج مشاكل البشرة.

كريم النشا والخل الخطير لتفتيح الوجه والجسم

يحتوي النشا علي الكولاجين الطبيعي الذي يساعد على تبييض البشرة وعلاج كافة الالتهابات والبقع الداكنة كما يعمل الخل على إزالة الدهون الضارة واكتساب البشرة الحيوية والنضارة ويمكن عمل كريم النشاء والخل المعجزة بالمكونات التالية.

المكونات المطلوبة

ملعقتان من النشا .

ملعقتان من الخل الأبيض.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقتان ونصف من محلول السكر.

ملعقة ونصف من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر بولة معدنية أو زجاجية مناسبة توضع على النار الهادئة ونضع بها عصير الليمون مع محلول السكر.

نضيف ماء الورد ثم كمية النشا تدريجيا مع التقليب المستمر ثم نغلق النار ونستمر في التقليب لمدة دقيقتين حتى لا تتكتل النشا .

نضيف الخل ونقلب جيداً للحصول على قوام كريمي ثقيل ونتركه حتى يبرد تماما.

نسكب الخليط داخل علبة أو إناء معقم ومحكم الغلق ويحفظ بالثلاجة .

يوضع منه كل مساء على البشرة بالكامل قبل النوم ثم يشطف بالماء الفاتر في الصباح ويجفف بلطف ثم نمسح البشرة بقطعة قطن مبللة بماء الورد.

ونكرر الوصفة بشكل يومي كل مساء لمدة أسبوعين أو ثلاثة للحصول على بشرة بيضاء اللون خالية من أي بذور سوداء أو دهون أو بقع سوداء.

وصفه النشا لتبيض الجسم

النشا يغذي البشرة ويقضي على الهالات السوداء ويزيد من درجة تفتيح البشرة لاحتوائه على فيتامين أ بجانب الخل الذي يحتوي على عناصر طبيعية مطهرة لذا خليط الخل والنشا بإمكانه أن يعالج أي رؤوس سوداء تظهر على الأنف وجميع الالتهابات التي تظهر على البشرة خاصة الدهنية.

المكونات

ثلاث ملاعق خل.

ملعقتان من النشا.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة ونصف حليب بودرة.

ملعقة زيت ورد.

ملعقتان زيت اللوز الحلو.

ملعقتان ماء زهر.

طريقة التحضير

نحضر بولة مناسبة ونضع بها النشاء والحليب البودرة ثم نضيف إليهم الخل وعصير الليمون وماء الورد ونخلط الجميع جيدا للحصول على عجينة طرية.

إضافة زيت الورد واللوز الحلو مع التقليب جيداً للحصول على قوام كريمي مرن ويوضع في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة.

الاستخدام