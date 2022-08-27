كيراتين نيفيا لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة لن تصدقي النتيجة فرد وتنعيم وإطالة من أول استعمال

كيراتين نيفا لفرد الشعر الخشن ، الشعر يحتاج إلى طريقة معينة لفرد الشعر مع العلم أن معظم النساء تريد أن تجعل شعرها ناعم كالحرير ولكن لكي نصل إلى هذه المرحلة نحتاج الكثير من الوقت والمجهود الكبير في ذلك، لأن معظم النساء تشتكي من الشعر المجعد سواء كان في نفسها أو في أحد أبنائها وأصبحت ماء الاستحمام تكون سبب في جعل الشعر خشن وبه مشاكل كبيرة نحن لا نقدر على علاجها ولذلك نحن سوف نقدم لكم طريقة سحرية باستخدام كريم نيفيا لفرد الشعر، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم. متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة كيراتين الشعر باستخدام كريم نيفيا

الشعر يجب أن يكون نظيف وجميل وناعم مثل الحرير وهناك الكثير من الزيوت التي تعمل على تنعيم الشعر وحل مشكلة الشعر الخشن، ولكنها للأسف الشديد تكون سعرها عالية جدا ولا تستطيع جميع فئات الشعب شرائها بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والكل يسعى لجلب لقمة العيش ولا يكون هناك فائض شراء أي نوع زيت أو كريم لفرد الشعر، ولكن الوصفة التي نقدمها لكم لا تحتاج إلى شراء مكونات كثيرة وتتوقف الوصفة على كريم نيفيا فقط، ونحن نريد أن نرى جميع النساء بشعر جميل وطويل كما تحلم أي فتاة على وجه الكون، ونحن جئنا بهذا المقال لكي نوفر عليكم الوقت والمال والجهد في الذهاب لعمل كيراتين للشعر الخشن والمجعد، وتتلخص المكونات في:

نصف علبة من كريم نيفيا.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الصبار.

ملعقة من الفازلين السائل الأصلي.

ملعقة من النشا.

طريقة تحضير وصفة الكيراتين في فرد الشعر المجعد

يجب اتباع الخطوات الآتية في تحضير الوصفة، وتتلخص الخطوات في:

يجب وضع المكونات مع بعضها البعض.

يجب وضع الوصفة على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يجب تركها لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يجب غسل الشعر بالشامبو.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة كل شهر.

لا تتوقف عند تكرار الوصفة إلا بعد الوصول للنتيجة

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر الخشن المجعد خلال ساعتين يجعل الشعر حرير من أول مرة فيمكن أستخدام بعض المكونات الطبيعية الموجودة في كل منزل وعمل كيراتين نيفيا جي كيراتين نيفيا يفرد الشعر خلال دقائق فتعاني الكثير من الفتيات من الشعر الخشن الموجود لديهم ويريدون للحصول على شعر حرير بدون استعمال اي مواد كيميائية