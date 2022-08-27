تبييض وتسمين الوجه ونفخ الخدود طبيعي بوصفة الحلبة المنزلية لبشرة ممتلئ وجميلة

من أبرز الوصفات الشائعة التى تساعد على تبييض الوجه ونفخ الخدود، ومن الوصفات التى لها فاعلية وأهمها فائدة للوجه وهى وصفة الحلبة، ويتم إستخدامها عن طريق وضع هذه الوصفة على الوجه والتى تتكون من مطحون الحلبة وزيت الحلبة والنشا والماء الفاتر وعصير الليمون وزيت الألوفيرا فوصفة الحلبة تساعد على تحفيز إمتلاء ونفخ الخدود عن طريق تدليكها برفق وبحركة دائرية ولمدة أيام فالحلبة من الحبوب الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات وغيرها الكثير من المعادن التى تمنح البشرة البياض والنضارة والنعومة، وتحمى الحلبة البشرة من البكتريا التى تسبب بعض الأمراض، والحلبة تحتوى على مواد طبيعية تساعد البشرة على التفتيح بشكل جميل، ووصفة الحلبة كلها مواد طبيعية، وتدخل الحلبة فى بعض الوصفات الجمالية التى تفيد البشرة مثل التفتيح وإزالة الهالات السوداء والتخلص من التجاعيد الموجودة حول الفم والعينين والتى توجد فى منطقة الجبين، وتعالج التصبغات الداكنة التي تسببها حرارة الشمس الساخنة.

مكونات وصفة الحلبة لتبييض الوجه ونفخ الخدود

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الحلبة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الحلبة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

ربع كوب صغير الحجم من الماء البارد

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الألوفيرا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الأرز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت السمسم

طريقة عمل وصفة الحلبة لتبييض الوجه ونفخ الخدود