نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي العاشورا الكريمي بكل سهولة وبمكونات متوفرة في كل بيت في المقال التالي

العاشورا من الأكلات المصرية التي تتواجد في كل بيت مصري إحتفالا بموسم عاشوراء فهي تحضر من القمح الكامل المفيد والمغذي لكي ولأطفالك وتتميز بطعمها اللذيذ والخفيف الكريمي واليوم سنقدم لكي العاشورا الكريمي بكل خطواتها وسنقدمها لكي بطريقة جديدة. مكونات تحضير العاشورا الكريمي ربع كيلو من القمح المقشور.

لتر من الماء لسلق القمح.

لتر من اللبن.

نصف كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

علبة من القشطة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من ذرة النشا. لتزين العاشورا نحتاج إلى:- كريم شانيه.

مكسرات حسب الرغبة.

قطع من الفواكه. طريقة تحضير العاشورا الكريمي أولا نقوم بتنقية القمح المقشور جيدا ثم نقوم بغسله جيدا. بعد ذلك نقوم بنقعه في ماء نظيف لمدة لا تقل عن 24 ساعة. ثم نقوم بإحضار إناء عميق ونضع فيه لتر من الماء ونرفعه على النار حتى الغليان. ونعمل على تصفية القمح المقشور جيدا ثم نضيفها إلى الماء المغلي. نترك القمح المقشور على النار لمدة خمسة عشر دقيقة. ثم نقوم بإغلاق النار على القمح المقشور ونغطي عليه ونتركه حتى يمتص القمح المقشور الماء. بعد أن يمتص القمح المقشور الماء بالكامل نقوم بتصفيته من الماء المتبقي. ثم نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه القمح المقشور ونضيف إليه اللبن. بعد ذلك نقوم برفع الإناء على النار ثم نقوم بوضع ملعقتين من النشا على الماء المصفى من القمح. نقوم بإذابة النشا جيدا في ماء القمح المقشور أو البليلة. بعد أن تغلي العاشورا نقوم بإضافة النشا المذاب والفانيليا. ثم نقوم بإضافة السكر الأبيض وجوز الهند مع التقليب بإستمرار. بعد ذلك نقوم برفع إناء العاشورا من النار ونضيف إليها القشطة ونقلبها جيدا. ثم نقوم بترك العاشورا حتى تبرد تماما ثم نقوم بإحضار أطباق كبيرة من الإكليرك نضيف بها العاشورا ونقوم بإحضار البلاستيك راب ونقوم بتغليف أطباق العاشورا بها. نقوم بإدخال أطباق العاشورا إلى الثلاجة حتى تتماسك جيدا. ثم نقوم بإخراج العاشورا من الثلاجة ونقوم بتزين طبق من العاشورا بالكريم شانتيه ونضيف إليها شرائح من البندق والفستق وجوز الهند. ثم نقوم بتزين الطبق الثاني بالكريم شانتيه وقطع الفواكه. اما الطبق الثالث فنقوم بتزينه بالكريم شانيه ومربى الحليب والمكسرات. يمكنك تقديم العاشورا سادة بدون تزين حسب الرغبة. عمر شويل - جدة إعملي العاشورا الكريمي بكل سهولة وبمكونات متوفرة في كل بيت - ثقفني

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