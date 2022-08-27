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وصفة النشا وصابون دوف روعة فى تفتيح وتبييض الجسم بشكل مبهر، وإزالة كل التصبغات البنية وإزالة السواد من المناطق الحساسة، وخلطة النشا وصابون دوف من أروع وأفضل الخلطات الطبيعية والتى ينصح خبراء التجميل بإستخدامها لأن النشا وصابون دوف لهما تأثير قوى وفعال فى التخلص من إسمرار الجسم والوجه أيضا، وتتكون هذه الوصفة من النشا وصابون دوف وعصير الليمون والزبادى والكركم فصابونة دوف تمنح الوجه الإشراق واللمعان، وتعمل صابونة دوف على ترطيب الوجه وحمايته من الجفاف والتشققات فوصفة النشا وصابون دوف يعمل على تقشير الجلد الميت فخلطة النشا وصابون دوف تعمل على شد الجسم والوجه وتحد من ظهور الخطوط البيضاء والتجاعيد والترهلات، وتزيد من بياض البشرة السمراء بشكل جميل، وتعمل صابونة دوف على توريد الخدود. مكونات وصفة النشا وصابون دوف لتفتيح الجسم ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

واحدة من صابونة دوف

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادى

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من العسل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون طريقة عمل وصفة النشا وصابون دوف لتفتيح الجسم أولا يتم تنظيف الجسم بالماء الدافئ قبل تحضير الخلطة ثم يتم تجفيفه بالمنشفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير مبشرة ثم نقوم ببشر صابون دوف ونضعها فى وعاء مناسب ثم نضع عليها النشا وعصير الليمون ثم يتم التقليب جيدا.

ثم يتم بعد ذلك إضافة باقى المكونات إلى خليط النشا وصابون دوف من الزبادي والكركم والعسل الأبيض وزيت الليمون والقهوة سريعة الذوبان وزيت الزيتون.

وبعد ذلك نقوم بتقليب جميع هذه المكونات ثم نبدأ بتوزيع خلطة النشا وصابون دوف على الجسم كله ونتركها حتى تجف لمدة نصف ساعة.

وبعد مرور الوقت نقوم بتنظيف الجسم من خلطة النشا وصابون الدوف، ويكرر إستخدام هذه الوصفة مرتان فى الأسبوع.

وبعد ثلاثة أسابيع سوف نلاحظ الجسم أبيض عشرة درجات بإستخدام وصفة النشا وصابون دوف الرهيب وظهور الجسم بشكل جميل. عمر شويل - جدة تحدي التفتيح بوصفة النشا وصابونة دوف لتبييض جسم العروس كله وإزالة البقع الغامقة في دقائق - ثقفني

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