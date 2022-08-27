نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة صابونة دوف والنشا لتبييض المناطق الداكنة في الجسم وإزالة الجلد الميت في دقائق في المقال التالي

خلطات صابونة دوف مع النشا من أفضل الوصفات التى تساعد تبييض البشرة والجسم، حيث تعمل خلطة دوف مع النشا على إزالة البقع وتوحيد لون البشرة والتخلص من التصبغات التى تعاني منها البعض من النساء في الجسم والمناطق الحساسة، ويحدث أسمرار البشرة والوجه بسبب التعرض الدائم لأشعة الشمس المباشرة، وتساعد هذه الخلطة على تحديد خلايا البشرة والحصول على النضارة المطلوبة للبشرة مما يجعل البشرة أكثر بياضا، نقدم اليكم طريقة عمل خلطة صابونة دوف مع النشا. خلطة صابونة دوف مع النشا مع الحليب المكونات:- نصف صابونة دوف.

ملعقتين من النشا.

نصف كوب من الحليب المغلي.

جلسرين طبيعي. الطريقة:- نقوم بإحضار صابونة دوف ونقوم ببشرها حتى تصبح ناعمة تماماً.

بعد ذلك تضاف على صابونة دوف المبشورة بنفس المقدار من الحليب المغلي ويترك لمدة ١٥ دقيقة حتى تذوب الصابون تماماً.

نضع عليهم النشا والجلسرين ونقوم بخلط المقادير في الخلاط حتى يصبح المزيج كريمي ناعم.

نقوم بإحضار برطمان صغير ونضع به الخليط ويغلق جيدا ثم يوضع في الثلاجة حتى تتجانس المكونات لمدة يوم واحد.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على البشرة ويدلك بها جيداً حتى تمتصها البشرة.

نترك الخليط على بشرة الوجه لمدة نصف ساعة ثم نقوم يشطف البشرة جيدا من الخليط.

يوضع الخليط على المناطق الحساسة والمناطق الداكنة بالجسم ويترك لمدة ليلة كاملة ثم نقوم بشطفها بالماء الفاتر. خليط صابونة دوف مع النشا ودقيق الأرز المكونات:- نصف صابونة دوف مبشورة.

ملعقتين من دقيق الأرز.

نصف كوب من الحليب.

عصير ليمونة.

ملعقتين من النشا. الطريقة:- نقوم بخلط الصابونة المبشورة مع دقيق الأرز والحليب والنشا.

ثم نضيف عصير الليمون ونقلب حتى تختلط كل المكونات.

نضع الخليط على الوجه او الجسم حسب المكان الموجود به البقع الداكنة ونقوم بالتدليك بحركات دائرية بلطف.

يترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة تقريباً حتى تجف ثم نقوم بغسلها بالماء الفاتر ونقوم بالتجفيف بمنشفة ناعمة.

اذا كانت البشرة حساسة يمكن استخدام ماء الورد كبديلا لعصير الليمون. عمر شويل - جدة وصفة صابونة دوف والنشا لتبييض المناطق الداكنة في الجسم وإزالة الجلد الميت في دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة صابونة دوف والنشا لتبييض المناطق الداكنة في الجسم وإزالة الجلد الميت في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.