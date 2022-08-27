نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيخلي شعرك حرير.. أقوي كيراتين صاروخي ضعيه 10 دقائق علي الشعر ولن تصدقي تنعيم وفرد رهيب زي الهنود في المقال التالي

عمر شويل - جدة أن الشعر المفرود يجعلنا نستمتع بتسريحه ونقوم بعمل منه أفضل التسريحات ويمكن أن نتركه منسدل على الظهر ونجد أن الكثير من الفتيات يعانوا من الشعر المجعد والهائش والخشن لذلك نجد الكثير منهم لجأ إلى القيام بفرد الشعر عن طريق الكرياتين أو البروتين في صالونات التجميل ونجد أنه يكلفهم الكثير من التكاليف العالية إلى جانب مع مرور الوقت نلاحظ تساقط الشعر ويرجع الشعر خشن أكثر من السابق لذلك بحث الكثير من الفتيات عن طريقة لعمل الكرياتين في المنزل بمكونات طبيعية لا تضر بصحة الشعر وسوف نوضح لكم طريقة فعالة من خلال هذا المقال.

مكونات عمل كرياتين في المنزل

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح مكونات تحضير الكرياتين من خلال النقاط التالية..

موزة.

بيضة.

زيت زيتون.

زيت جوز هند.

طريقة تحضير عمل الكرياتين في المنزل

تحضر تلك الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر خلاط ونضع به الموزة والبيض ونقوم بخفقهم في الخلاط.

ثم نقوم بوضع زيت الزيتون وزيت جوز الهند عليهم ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

نغسل الشعر جيدا قبل وضع الكرياتين الطبيعي عليه.

نقوم بغسل الشعر جيدا وتنشيفه بواسطة فوطة وليس مجفف.

ثم نقوم بتسريح الشعر ووضع المكونات عليه وتسريح الشعر بعد وضع الكراتين الطبيعي.

بعد عشر دقائق نقوم بغسل الشعر وسوف نلاحظ مدى فرد الشعر من أول استعمال .

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على نعومة دائمة.

وصفة الخميرة لتنعيم الشعر

تعد الخميرة من المكونات الطبيعية التي تساهم في تنعيم الشعر والتخلص من التجعد والهيشان وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

كيس خميرة.

ماء.

زيت زيتون.

زيت جوز هند.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نقسم الشعر بعد غسله ونضع عليه الوصفة.

نقوم بتسريحه وتركها لمدة عشر دقائق ثم نقوم بشطفها بالماء.

سوف نلاحظ مدى نعومة الشعر من أول استعمال

كيراتين سحري ل

يمكن عمل كيراتين لفرد الشعر هو البيض وزيت الزيتون ، عليكي وضع ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون مع خمس قطرات من زيت اللافندر مع ملعقة من زيت اللوز الحلو مع ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع وبيضة واحدة ، ثم اخلطي المكونات معا حتي تحصلين على خليط متجانس ثم ضعي الخليط على الشعر واتركية لمدة ساعتين سوف تلاحظين نعومة شعرك