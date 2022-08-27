النشا وجل الصبار الرهيب: لبشرة ناصعة البياض من أول استعمال فوري2022

نقدم لكم النشا وجل الصبار الرهيب, حيث يعد سر من أسرار تفتيح البشرة من لا يحلم ببشرة صافيه وبيضاء مثل بشرة اليابانيون فنحنا اليوم جاءنا لكم بهذه الماسك الرائع في تفتيح البشرة والجسم من أول مرة سوف تشعري بالفرق هائل في البياض سوف نتحدث عن المكون الرئيسي في الماسك وهو البطاطس فمن المعروف عن الصبار أنه غنية بفيتامين سي الرائع في التفتيح ويساعد على بناء الكولاجين الذي يعمل علي تأخير ظهور التجاعيد يعمل أيضا الصبار علي تفتيح الهالات السوداء ويشد البشرة ويعالج البقع الداكنة في الوجه ويعمل علي ترطيب البشرة الجافة فهو صيدلية متكاملة في التفتيح الفوري اليوم سوف نتعرف على الماسك الرائع في عالم التفتيح والترطيب من خلال موقع ثقفني نقدم لكم هذا طريقة عمل النشا وجل الصبار الرهيب لتبييض البشرة بشكل مبهر2022.

مكونات عمل النشا وجل الصبار الرهيب لتبييض البشرة من أول استخدام فوري

سوف نتعرف الأن علي مكونات هذا الماسك مكونات سهلة وموجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

ثلاث ملاعق ومن جل الصبار.

٢ملعقة من النشا.

٢ملعقة من عصير الليمون.

١ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من كريم نيفيا.

طريقة التحضير

أليكم الأن طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ثم نضع فيه جل الصبار ونضع عليه النشا ونخلطهم جيدا . بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة من ماء الورد من ٢ملعقة من الماء ونذوب النشا جيدا بعد ذلك نضع عليه ٢ملعقة من عصير الليمون ونقلب ثم نضع ١ملعقة من كريم نيڤيا ونقلب الخليط جيدا . ونضع الماسك في علبة محكمة الغلق ونحتفظ به في الثلاجة الأن الماسك جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كالتالي:-.