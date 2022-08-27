نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احمرار طبيعي.. مقشر السكر لتوريد الشفايف هيزيل الجلد الميت والاسمرار في دقائق لشفايف وردية ولامعة زي النجمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أن الشفاه تتعرض للإهمال الشديد بعدم استخدام المرطبات الدائمة مما يجعلها تبدو سيئة وتظهر عليها التشققات والسواد الذي يسبب الانزعاج والأحراج لذلك أخذت الكثير من السيدات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على ترطيب الشفاه فتم إيجاد وصفة فعالة بخلاصة السكر حيث يعمل السكر على تقشير الشفاه وجعلهم متوردين وذات نضارة ويقضي على التشققات مما يجعل مظهرهم يبدو جيدا لذلك سوف نوضح طريقة تحضير المقشر من خلال هذا المقال.

مكونات مقشر السكر

نجد أن ذلك المقشر يتكون من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا ويساعد في تقشير الشفاه والتخلص من التشققات وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

ملعقة سكر.

ملعقة عسل.

ملعقة زيت جوز هند.

ملعقة عصير ليمون.

طريقة تحضير وصفة السكر

تحضر تلك الوصفة بمكونات سهلة وبسيطة وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات جيدا.

نعمل على تقليب المكونات بصفة جيدة حتى تتجانس.

نضع الخليط على الشفاه ونعمل على عمل حركات دائرية بصفة مستمرة.

نتركها لمدة عشر دقائق على الشفاه ثم نقوم بغسلها جيدا.

سوف نلاحظ بأن الشفاه أصبحت رائعة وذات لون وردي وتخلصنا من السواد والتشقق.

سوف نلاحظ بأن الشفاه أصبحت موردتين مثل الجميلات من أول استعمال.

وصفة التوت لتقشير الشفاه

يعد التوت من المكونات الطبيعية التي تساعد على تقشير الشفاه وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

٤ حبات توت.

ملعقة عسل.

ملعقة صبار.

طريقة التحضير:

نحضر حبات التوت ونغسلهم جيدا ثم نقوم بهرسهم.

نضع عليهم العسل والصبار ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع الخليط على الشفاه ونقوم بفركهم جيدا ونتركها لمدة عشر دقائق ثم نقوم بغسلهم جيدا.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعبا.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعبا. في النهاية نجد أن هذه الوصفات الطبيعية تساعد على توريد الشفاه بدون أي مكونات كيمائية وتغنينا عن أي كريمات أو زيوت ولا تكلفنا أي تكاليف عالية ويجب للحصول على شفاه مثل الجميلان القيام باستخدام مثل هذه الوصفات.

خلطة توريد الشفايف

اذا اردتي ان تحصلي على شفايف ورديه بشكل طبيعي ، عليكي استخدام خلطة العسل مع الخميرة ،ضعي ملعقتان كبيرتان من العسل مع ملعقة من الزبادي مع ملعقة من النشا والخميرة واخيرا مع ملعقة من عصير الليمون ، ثم اخلطي المكونات معا حتي تحصلين على خليط متجانس ، ثم أضيفي هذا الخليط على الشفايف واتركيه لمدة ربع ساعة سوف تلاحظين الفرق نتائج مذهلة