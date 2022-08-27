صابونة الكركم السحرية لتبييض وتفتيح الوجه وإزالة البقع الغامقة والسوداء مهما كانت درجتها

يعد الكركم من أنواع التوابل التى لها فوائد عديدة للشعر والبشرة، فهو يمد الجلد بتفتيح الطبيعى والنعومة واعطاء البشرة المظهر الخارجى الجذاب، ويمكن أن نقوم بعمل صابونة الكركم التى تزيل خلايا الجلد الميت وتعمل على تفتيح البشرة وإعطائها النضارة والتفتيح الطبيعى، لذلك سوف نقدم لكم فى هذا المقال عن طريقة عمل صابونة الكركم فى المنزل.

طريقة عمل صابونة الكركم لتفتيح البشرة

الكركم له فوائد عديدة فى علاج معظم مشاكل الجسم، فهو يعمل على تحسين صحة المناعة وتقويتها، كما يعمل على علاج نزلات البرد والانفلونزا، وليس فقط يقتصر الكركم فى علاج نزلات البرد، بل هو يدخل فى العديد من مستحضرات التجميل التى تعمل على تفتيح البشرة طبيعياً دون أى أضرار بها، ويمكن صنع صابون الكركم فى المنزل بكل سهولة فهو يفتح البشرة والجسم كله، فهذه الصابونة تعمل على إزالة الرؤوس السوداء وآثار حب الشباب وعلاج حبوب الوجه الحمراء وإغلاق مسامات البشرة، فهى تعالج جميع مشاكل البشرة، كما أنها تصلح لجميع أنواع البشرة لكونها خفيفة على ملمس البشرة، كما أنها لا تتسبب فى جفاف البشرة مثل الصابون العادى.

عمل صابونه الكركم لتفتيح البشرة فى البيت

المكونات

2 معلقة صغيرة من الكركم.

صابونة جليسرين مبشور.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

معلقة صغيرة من زيت ماء الورد.

تحضير صابونه الكركم لتفتيح البشرة

نقوم ببشر صابونة الجلسرين، ثم نضعه فى إناء ونرفعه على النار حتى يذوب تماماً.

نضيف الكركم وماء الورد وزيت جوز الهند، ثم نقوم بتحريك المكونات حتى يتجانسوا.

نضع الزيت العطرى حتى يكتسب الصابون الرائحة الجميلة.

يرفع الإناء من على النار ونسكبه فى قوالب الصابون المخصصة له ونتركها تبرد، ثم نضعها فى الفريزر حتى تتجمد.

نضع الزيت العطري حتى يكتسب رائحة عطرية.

يستخدم الصابون فى الصباح والمساء للحصول على بشرة نظيفة وفاتحة.

هذع الوصفة من أسهل الوصفات التى حازت اعجاب الكثير من السيدات لنتائجها الممتازة فى الحصول على بشرة مثالية خالية من الشوائب والعيوب، كما أن مع مداومة الاستخدام عليها سوف تحصلين على بشرة رائعة وفاتحه فى خلال اسبوع فقط من الاستعمال.