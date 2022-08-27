كيراتين طبيعي منزلي قوي لتحويل شعرك وشعر بنتك الخشن والمجعد لخيوط حرير

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طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر، يعد الكراتين هو أحد أنواع البروتين التي يساهم في علاج الشعر من التقصف والتساقط، ويعد البروتين من أهم عوامل الحفاظ على الشعر والجلد والأظافر أيضاً، ولكن يحتوى الكيراتين على مواد كيميائية تضر بالشعر ويعتقد بعض الأشخاص أنه الحل المناسب لفرد وعلاج الشعر، فلذلك سوف نبحث عن كيراتين طبيعي يصنع بالمنزل بمكونات طبيعية للحفاظ على الشعر وتقويته بعيدا عن المنتجات الكيميائية التي يستخدمها البعض، إليكم هذه الطريقة. طريقة عمل قناع الأعشاب المكونات:- ٥ ملاعق من أوراق الريحان أو الزعتر.

٣ أكواب من الماء.

ملعقة كبيرة من الخل.

رجاحة بخاخ. خطوات التحضير:- نقوم بإحضار وعاء معدني عميق ونضع الماء به ونضيف الريحان أو الزعتر ونقوم برفعها على النار ونتركها تغلى لمدة نصف ساعة.

بعد المدة المحددة نقوم بإضافة الخل ثم ترفع من على النار ويترك حتى يهدأ ويصفى جيدا.

نقوم بإحضار زجاجة بخاخ فارغة ونسكب بها المزيج وتغلق لحين الاستخدام.

نغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو المناسب للشعر ثم يشطف جيدا ويجفف.

نقوم برش المزيج على الشعر بالكامل. طريقة عمل قناع الافوكادو وحليب جوز الهند المكونات:- ثمرة أفوكادو.

موزة ناضجة.

بيضة واحدة.

٥ ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند. خطوات التحضير نحضر الخلاط الكهربائي ونضع كلا من الافوكادو بعد تقشيرها وعليه الموز والبيض ونخفق.

بعد ذلك نضع حليب جوز الهند ونخفق مرة أخرى ويسكب الخليط في وعاء مناسب.

نقوم بتمشيط الشعر جيدا وتقسيمها إلى أقسام ويفرد المزيج على الشعر كاملاً.

يترك المزيج على الشعر لمدة من ساعتين إلى ثلاث ساعات ثم يشطف الشعر بالماء البارد.

بعد غسل الشعر ممكن تعطيره بزيت عطرى حتى تختفي رائحة البيض.

يستخدم هذا القناع مرة في الأسبوع على مدار شهرين إلى ثلاثة. طريقة عمل قناع البيض والموز المكونات:- ٢ بيضة.

موزة طازجة.

٣ ملاعق من العسل الأبيض. خطوات التحضير:- نقوم بإحضار بوله ونقوم بهرس الموز ونضع عليه العسل والبيض ونقوم بتقليبه جيداً باستخدام الخلاط.

نضع المزيج في البولة مرة اخرى ونقوم بتمشيط الشعر ويقسم إلى أقسام ونقوم بتوزيع المزيج علي الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف.

يترك المزيج على الشعر لمدة ساعتين ثم يتم غسله بالماء البارد.

يستخدم هذا القناع مرة أسبوعياً لمدة شهرين. عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي منزلي قوي لتحويل شعرك وشعر بنتك الخشن والمجعد لخيوط حرير - ثقفني

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