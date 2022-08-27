نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمسحة فازلين تخلصي من شعر الوجه الزائد نهائياً بدون أي ألم وبكل سهولة وخلال دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الفازلين من أقوى المرطبات التى تمد البشرة بالترطيب والتفتيح الطبيعى، كما أنه يستخدم لعلاج جميع مشاكل البشرة، حيث أنه يزيل خلايا الجلد الميت من على البشرة ويعمل على توحيد لون الجلد وبالتالى يفتح البشرة ويعطيها النضارة والترطيب الطبيعي، ولا تقتصر فوائد الفازلين فقط لتفتيح وتنعيم البشرة، بل فهو ممتاز فى إزالة الشعر الزائد من على الوجه، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل وصفة طبيعية لإزالة الشعر من الوجه ون اى ألم.

وصفة لإزالة الشعر الزائد من على الوجه بالفازلين

نبات السعد يوجد عند جميع العطارين فهو له فوائد عديدة فى التخلص من الشعر الزائد نهائيا

ون الشعور بأي ألم، كما أنه يتميز بإعطاء الجسم النعومة واللمعان، كما أنه يعمل على تقليل نمو وانبات الشعر، لذلك ننصح به عند القيام بأى وصفة تعمل على القضاء على الشعر من الجذور.

مكونات وصفة إزالة الشعر الزائد من الوجه

معلقة كبيرة من الفازلين الطبى.

ملعقة كبيرة من نبات السعد المطحون.

تحضير وصفة بالفازلين لإزالة الشعر من على الوجه

نخلط كميات متساوية من نبات السعد والفازلين حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة، نضع الخليط على الأماكن التى توجد بها الشعر ونتركها لمدة عشر دقائق، ثم نمسح الخليط بواسطة قطعه من القطن ونغسل الوجه بالماء الفاتر

سوف تقضى الوصفة على الشعر الذي يوجد بالوجه وتعمل على تنعيم البشرة وعدم الشعور بألم عند إزالة الشعر، حيث أنها تحتوى على الفازلين الذى يرطب البشرة ويمنحها النعومة واللمعان، كما أيضاً تحتوى على نبات السعد الذى يقلل من انبات الشعر ويعمل على القضاء نهائيا على الشعر الكثيف فى الوجة، فهى وصفة ممتازة للحصول على وجه نظيف وناعم، كما أننا يمكن استخدامها فى الجسم كله وليس الوجه فقط، كل ماعلينا أن نضاعف هذه الكمية للحصول على جسم ناعم الملمس بدون اى شعر، وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها وتوفير مكوناتها، حيث أنها من الوصفات الغير مكلفة على الاطلاق والتى تتمتع بنتائج هائله للحصول على وجه ناعم ونظيف.