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كريم النشا الكوري لتبييض الوجه، تعد البشرة الفاتحة من أكثر أنواع البشرة جاذبية وتبدو دائما جميلة ومشرقة، والسبب في اسمرار البشرة هو التعرض لأشعة الشمس الضارة أو يمكن بسبب عوامل وراثية، وكريم النشا الكوري أحد أهم المكونات التي تساعد على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها بطريقة فعالة، حيث يعمل هذا الكريم أيضا على تنعيم وترطيب الوجه وسوف نلاحظ النتيجة الفعالة خلال أيام قليلة، إليكم وصفة كريم النشا الكوري لتبييض الوجه. طريقة تحضير كريم النشا الكوري المكونات:- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة ونصف من الفازلين الطبي.

٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. خطوات التحضير:- نقوم أولا بغسل البشرة جيدا بالغسول المناسب والماء الفاتر حتى يصبح الوجه نظيف وخالي تماما من أي شوائب.

نقوم بإعداد الوصفة كالتالي، نقوم بتحضير وعاء ونضع به النشا مع إضافة الفازلين الطبي وتقلب المكونات جيداً.

يضاف اليهم ماء الورد وعليهم عصير الليمون ونقلب مرة أخرى حتى امتزاج المكونات تماماً وتصبح قوامها سميك.

يطبق الخليط على الوجه بالكامل بعد تنظيفها وتجفيفها و نقوم بالتوزيع جيدا حتى يتشرب الوجه كله من الكريم.

يوضع هذا الخليط قبل النوم ويتم حتى الصباح ويتم غسل الوجه جيدا.

نستمر على هذا الخليط لمدة ١٥ يوما حتى نحصل على بشرة فاتحة ومشرقة خالية من أي شوائب. طريقة أخرى لكريم النشا الكوري التفتيح المكونات:- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من الحليب السائل.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الجزر. طريقة التحضير:- نقوم بإحضار وعاء معدني صغير ونضع بداخله النشا ونضيف عليه الحليب ونقلب ثم يرفع على نار هادئة.

نستمر في التقليب حتى يتجانس كلا من النشا والحليب ثم نضيف عليهم عصير الجزر مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

يرفع الخليط من على النار ونقوم بتركه جانباً حتى يبرد تماماً.

نقوم بإحضار الخليط ويوزع على بشرة نظيفة ومجففة جيداً ويدلك الوجه بالخليط بحركات دائرية لمدة ٥ دقائق ثم بعد ذلك يترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً.

يشطف الوجه بالماء الفاتر ويكرر هذا الخليط يوم بعد يوم حتى الحصول على النتيجة المطلوبة. عمر شويل - جدة كريم النشا الكوري الصاروخي في تفتيح وتبييض الوجه والتخلص من البقع الغامقة من أول أستخدام - ثقفني

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