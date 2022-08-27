طريقة عمل مخلل الخيار السريع في البيت بطعم مقرمش ولذيذ وبكل أسرار محلات الطرشي

نجد أن الخيار المخلل هو من افضل المقبلات التي نستخدمها بجوار جميع المأكولات، كما ايضا يستخدموه السوريين بجوار الوجبات السورية السريعه ومنها الشاورما والدجاج المشوى وغيرها من العديد من المأكولات والاطباق المتنوعة لان الخيار المخلل يعطي نكهة ومذاق رائع لاي طعام، كما ايضا يستخدموه المصريين بشكل كبير جدا فلا تخلو أي مائدة الا بوجود الخيار المخلل ويمكن تحضيره في المنزل بطريقة بسيطة.

طريقة عمل مخلل الخيار

المقادير

● اثنين كيلوجرام من الخيار الرفيع.

● كمية مناسبة من الثوم على حسب الرغبة.

● ملعقة صغيرة من ملح الطعام اللازم لعمل المحلول وذلك مقابل كل كوب ماء.

● نصف كوب من الخل الأبيض.

● ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

● نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

● نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

● نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر المطحون.

طريقة التحضير

● نقوم بغسل اثنين كيلو جرام من الخيار ونقطعه الخيار من الاطراف ونقوم بتقطيعه الى شرائح رفيعه او علي حسب الرغبة.

● نضع الخيار في البرطمان الزجاجي مناسب له ثم نضع عليه كمية مناسبة من الثوم.

● نبدأ في تحضير المحلول اللازم للتخليل ونقوم بملأ البرطمان الزجاجي بمقدار مناسب من الماء بشكل تدريجي كوب يلو الآخر وتحديد عدد الأكواب حتى نقوم بإضافة الملح إليه.

● نضيف الماء على الخيار بشكل ملحوظ حتى يتم غمره ونترك فراغ حني نضيف اليها نصف كوب من الخل الأبيض.

● نقوم بتفريغ الماء مرة اخري فى إناء واسع ثم نضيف اليها ملعقة صغيرة من ملح الطعام لاضافة كل كوب من الماء.

● نضع ملعقة صغيرة من السكر الابيض ونضيف اليهم نصف ملعقة من الثوم المهروس وملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ونضع عليهم ربع كوب من الخل الأبيض ونقلبهم مع بعض حتي نلاحظ اذابة الملح في المحلول.

● نسكب محلول التخليل أعلى الخيار مرة اخرى ثم نقوم بغلق البرطمان الزجاجي بغطاء محكم ثم نتركه لوقت كافي حتى يتم تخليله على الأقل لمدة أسبوع وفي خلال تلك الفترة لا نقوم بفتح البرطمان.

● نلاحظ بعد نضج الخيار المخلل نقوم بإزالة الريم الأبيض من أعلى سطح الخيار المخلل لان الريم قد يتلف الخيار بعد عملية التخليل.

● ثم نضع الخيار المخلل فى الثلاجة بعد أن تتم عملية التخليل.