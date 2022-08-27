نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية لتبييض وتفتيح الرقبة الداكنة وإزالة السواد حولها والنتيجة فعالة ومجربة 100% في المقال التالي

يعاني بعض النساء من اسمرار الرقبة وعدم ظهورها بالمظهر اللائق، حيث يفضل إظهار المرأة بالمظهر الجميل يفضل أن تكون كل شيء فيها جميل ومشرق، والحرص على أن تصبح الرقبة فاتحة ومشرقة نقوم بعمل وصفات مختلفة تساعد على تفتيح الرقبة وإعادتها إلى لونها الطبيعي، حيث أن الوصفات الطبيعية يوجد بها أهم المكونات الطبيعية التى توجد في الخضروات أو الفواكه والعسل الابيض، فسوف نقوم بالبحث عن هذه الوصفات لتفتيح الرقبة. خلطة لتبييض الرقبة أولا: وصفة الخيار:- يعتبر الخيار من الخضروات المفيدة لتنظيف البشرة وتفتيحها و يعالج تهيج البشرة ويساعد على التخلص من الجلد الميت وتجديد خلايا الجلد.

فيمكن إحضار قطعة من الخيار ونقوم بهرسها ثم نقوم بفرك الرقبة به ونقوم بتدليك الرقبة بعصير الخيار.

نستمر عليها يوميا حتى الحصول على رقبة فاتحة. العسل الابيض والطماطم يعد العسل من المكونات التى تساعد على ترطيب البشرة حيث أنه يدخل في الكثير من الوصفات العلاجية للشعر والبشرة، يعتبر خليط العسل مع الطماطم من أهم الوصفات التي تساعد على التفتيح وازالة الجلد الميت واسمرار الرقبة.

لذلك نقوم بعمل خليط من العسل مع عصير الطماطم ونقوم بوضعه على منطقة الرقبة وندلك جيدا بالخليط ويترك لمدة ٢٠ دقيقة و تغسل الرقبة جيداً.

يستخدم هذا الخليط يوميا حتى التخلص من اسمرار الرقبة. ثالثا: عصير الليمون:- يعد الليمون من المكونات المفيدة والمهمة وتفتيح الرقبة، حيث يحتوى على مواد طبيعية وفيتامينات تساهم في الحفاظ على الرقبة وتجعلها فاتحة وصافية.

حيث نقوم باحضار قطعة من القطن ونضع عليها عصير الليمون ويدلك بها الرقبة ويترك الليمون لمدة ٢٠ دقيقة ثم يتم شكلها بالماء الدافئ.

ينصح بعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة بعد استخدام الليمون حتى لا يتعرض الجلد للتحسس. رابعاً: اللوز المطحون:- يعتبر اللوز إحدى أهم المكونات التى تساعد على تجدد خلايا الجلد وتفتيح البشرة، حيث إنه يعطى الرطوبة الكافية التى تحتاجها البشرة.

نقوم بإضافة اللوز المطحون في بولة مع الحليب والعسل الأبيض ونقوم بالتقليب حتى يصبح خليط متجانس.

يوضع الخليط على الرقبة ويدلك جيدا ويترك لمدة نصف ساعة ويشطف المكان بالماء الدافئ.

نستمر على هذا الخليط مرتين أسبوعياً. عمر شويل - جدة وصفة سحرية لتبييض وتفتيح الرقبة الداكنة وإزالة السواد حولها والنتيجة فعالة ومجربة 100% - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة سحرية لتبييض وتفتيح الرقبة الداكنة وإزالة السواد حولها والنتيجة فعالة ومجربة 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.