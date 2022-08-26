طريقة عمل طبق السجق بالجبنة الشهي بمذاق غني ولذيذ وبطريقة سهلة

طبق السجق بالجبنة ، من ألذ الوصفات التي يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وخطوات بسيطة، فهي تتميز بمذاق غني ومميز وستكون مفضلة لدي الجميع، كما أنها تحتوي على خليط مميز من الجبن سيجعل مذاقها غاية في اللذة.

كما يوجد وصفات مميزة كثيرة يمكن تجربة تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وبطريقة بسيطة وسهلة للغاية مثل بسكويت النشا بالحليب البودرة، أو كيكة القهوة المميزة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طبق السجق بالجبنة.

مكونات طبق السجق بالجبنة

تتميز هذه الوصفة باحتوائها العديد من البهارات المميزة وعلى خليط مميز ولذيذ من الجبن المفضل لدي الكثيرين، وسنتعرف على مكوناتها فيما يلي وهي كالتالي:

٣٥٠ جرام من السجق المقطع.

بصلة مقطعة شرائح.

ثمرتين طماطم مقطعين مكعبات.

حبتين فلفل رومي أخضر مقطعين شرائح.

نصف ملعقة صغيرة من كلا من البابريكا، والفلفل الأسود، والريحان المجفف، والكزبرة اليابسة، والملح، وبودرة المستردة.

نصف لتر من الحليب.

٢٥٠ جرام من الجبنة الشيدر.

١٠٠ جرام من الجبنة الموزاريلا.

٥٠ جرام من الجبنة الرومي.

٥٠ جرام من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

طريقة التحضير

يتم استخدام الفرن في تحضير طبق السجق بالجبنة، وسنتعرف فيما يلي على طريقة إعداده خطوة بخطوة وطريقة التحضير كالتالي: