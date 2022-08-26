طريقة عمل ساندوتش البيتزا 2023 بالمقادير والخطوات المطلوبة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل ساندوتش البيتزا 2023 تعتبر السندوتشات من أكثر الوجبات السريعة التي يحب تناولها معظم الأشخاص لأنها لا تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها في المنزل بجانب أن مذاقها شهي ولذيذ ويمكن تجهيزه بحشوات مختلفة حتى تصبح شهية ولذيذة ويحب أيضا تناولها الأطفال والكبار، لهذا يمكن عمل ساندويتش البيتزا بطريقة مختلفة وجديدة بالمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيز وجبة شهية ومميزة، لهذا يمكنكم معرفة طريقة عمل ساندوتش البيتزا 2023 بالخطوات. طريقة عمل ساندوتش البيتزا 2023 المكونات اثنين قطعة من صدور الدجاج اثنين حبة من الفلفل الرومي الأخضر اثنين حبة بصل متوسطة الحجم قرن من الشطة الحارة حبة جزر كبيرة الحجم ملعقتين من الزيت النباتي قليل من الملح كوب من المشروم جبنة موتزاريلا زيتون أسود مقطع حلقات قليل من الفلفل الأسود نصف ملعقة من البهارات المشكلة نصف ملعقة من بهارات الدجاج طريقة تحضير ساندوتش البيتزا في الخطوة الأولى التي سوف نبدأ بتجهيز ساندوتش البيتزا نقوم بغسل صدور الدجاج ونقعها بالماء والخل والليمون وقليل من الفلفل وتترك لمدة 30 أو 60 دقيقة على الأقل للتخلص من أي الروائح.

بعد ذلك يتم غسل الدجاج جيداً وأضافت قليل من الدجاج وشطفها بالماء ويترك حتى يصفر قليلا ثم نبدأ بتقطيع الدجاج إلى شرائح أو قطعة صغيرة وتترك جانباً لحين استخدامها.

بعد ذلك يتم تقطيع البصل إلى شرائح وتقطيع الفلفل إلى شرائح في الخطوة التالية يتم غسل الجزر جيداً وتقشيره ثم تقطيعه إلى حلقات دقيقة وتجهيز مقلاة مناسبة ونضع فيها الزيت النباتي.

بعد أن يسخن قليلا نبدأ بإضافة البصل ويتم تقليبه على النار لمدة ثلاث دقائق حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي ثم نقوم بإضافة الفلفل الأخضر ويتم تقليبه لمدة دقيقتين ثم إضافة الشطة الحارة حسب الرغبة ونقوم بإضافة الزيتون المقطع حلقات وربع كوب مشروم وتقلب المكونات سويا لمدة خمس دقائق على نار متوسطة.

بعد ذلك نبدأ بإضافة الدجاج مع التقليب المستمر وإضافة قليل من الملح والفلفل الأسود وإضافة ملعقة من بهارات الدجاج والبهارات المشكلة مع التقليب المستمر.

يترك الدجاج حتى ينضج وتهدئة النار قليلا ونقوم بإضافة قليل من الماء تدريجياً حتى ينضج ثم نضع الجبنة الموتزاريلا ويتم رفع الخليط من على النار.

نبدأ بتجهيز خبز الفينو أو الخبز المفتوح بشكل عرضي ونقوم بوضع هذا الخليط بداخله ثم يتم قفلة ويتم تناوله بجانب الكاتشب والبطاطس المقلية وبالهناء والشفاء.

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