طريقة عمل ساندوتش البيتزا 2023 بالمقادير والخطوات المطلوبة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل ساندوتش البيتزا 2023 تعتبر السندوتشات من أكثر الوجبات السريعة التي يحب تناولها معظم الأشخاص لأنها لا تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها في المنزل بجانب أن مذاقها شهي ولذيذ ويمكن تجهيزه بحشوات مختلفة حتى تصبح شهية ولذيذة ويحب أيضا تناولها الأطفال والكبار، لهذا يمكن عمل ساندويتش البيتزا بطريقة مختلفة وجديدة بالمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيز وجبة شهية ومميزة، لهذا يمكنكم معرفة طريقة عمل ساندوتش البيتزا 2023 بالخطوات.
طريقة عمل ساندوتش البيتزا 2023
المكونات
اثنين قطعة من صدور الدجاج
اثنين حبة من الفلفل الرومي الأخضر
اثنين حبة بصل متوسطة الحجم
قرن من الشطة الحارة
حبة جزر كبيرة الحجم
ملعقتين من الزيت النباتي
قليل من الملح
كوب من المشروم
جبنة موتزاريلا
زيتون أسود مقطع حلقات
قليل من الفلفل الأسود
نصف ملعقة من البهارات المشكلة
نصف ملعقة من بهارات الدجاج
طريقة تحضير ساندوتش البيتزا
- في الخطوة الأولى التي سوف نبدأ بتجهيز ساندوتش البيتزا نقوم بغسل صدور الدجاج ونقعها بالماء والخل والليمون وقليل من الفلفل وتترك لمدة 30 أو 60 دقيقة على الأقل للتخلص من أي الروائح.
- بعد ذلك يتم غسل الدجاج جيداً وأضافت قليل من الدجاج وشطفها بالماء ويترك حتى يصفر قليلا ثم نبدأ بتقطيع الدجاج إلى شرائح أو قطعة صغيرة وتترك جانباً لحين استخدامها.
- بعد ذلك يتم تقطيع البصل إلى شرائح وتقطيع الفلفل إلى شرائح في الخطوة التالية يتم غسل الجزر جيداً وتقشيره ثم تقطيعه إلى حلقات دقيقة وتجهيز مقلاة مناسبة ونضع فيها الزيت النباتي.
- بعد أن يسخن قليلا نبدأ بإضافة البصل ويتم تقليبه على النار لمدة ثلاث دقائق حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي ثم نقوم بإضافة الفلفل الأخضر ويتم تقليبه لمدة دقيقتين ثم إضافة الشطة الحارة حسب الرغبة ونقوم بإضافة الزيتون المقطع حلقات وربع كوب مشروم وتقلب المكونات سويا لمدة خمس دقائق على نار متوسطة.
- بعد ذلك نبدأ بإضافة الدجاج مع التقليب المستمر وإضافة قليل من الملح والفلفل الأسود وإضافة ملعقة من بهارات الدجاج والبهارات المشكلة مع التقليب المستمر.
- يترك الدجاج حتى ينضج وتهدئة النار قليلا ونقوم بإضافة قليل من الماء تدريجياً حتى ينضج ثم نضع الجبنة الموتزاريلا ويتم رفع الخليط من على النار.
- نبدأ بتجهيز خبز الفينو أو الخبز المفتوح بشكل عرضي ونقوم بوضع هذا الخليط بداخله ثم يتم قفلة ويتم تناوله بجانب الكاتشب والبطاطس المقلية وبالهناء والشفاء.
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