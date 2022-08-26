خلطة سورية مجربة وفعالة في تفتيح الأماكن الحساسة سريعا آمنة تمام على جميع أنواع البشرة

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نتناول اليوم اقوي الخلطات الطبيعية التي تساعد في تبييض المناطق الحساسة، فمن وقت لآخر قد يحدث سواد على بشرتك ولكي تتخلصي من هذا اللون الداكن، من الضروري إيجاد العامل الذي تسبب في السواد، ولذلك بالسطور التالية نستعرض معا عوامل اسمرار البشرة والمناطق الحساسة بالاضافة إلى مجموعة من الخلطات الطبيعية لعلاج وتفتيح البشرة .
لماذا يتم اسمرار المناطق الحساسة
يرجع اسمرار المناطق الحساسة لعدة عوامل ولعل ابرزها التغيرات الهرمونية، نقص فيتامين ب 12،السكري، الآثار الجانبية لبعض الأدوية، الوراثة، ماسكات وكريمات، تبييض البشر.
خلطة لتفتيح الامكان الحساسة سريعا
تعتبر الزبادي مع الشوفان والليمون من اقوي الوصفات الطبيعية لعلاج المناطق الحساسة
المكونات:
- ملعقة زبادي.
- ملعقة من عصير ليمون.
- ملعقة من دقيق الشوفان.
الطريقة
- ضعي عصير اللينون مع الزبادي.
- ثم أضيفي عليهم دقيق الشوفان إلى هذا الخليط.
- بعد خلط جميع المكونات جيدًا ، ضعيها على المناطق التي ترغبين في تبييضها.
- اتركيها على بشرتك لحوالي 20-30 دقيقة حتى يجف الخليط تمامًا.
- ثم يشطف بالماء الفاتر، وعليكي اتباع الخليط بانتظام ، مرة كل يومين.
الزبادي مع الكربونات لتفتيح البشرة
تعمل الزبادي على تفتيح البشرة سريعا وخاصة الأماكن الخساسة، وذلم بفصل خصائصها النذهلة التي تعالج وتياعد على تفتيخ الاسمرار واسترجاع لون البشرة.
المكونات:
- ملعقة صغيرة من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من الكربونات.
الطريقة
- نظفي المنطقة الغامقة من بشرتك.
- اخلطي ملعقة صغيرة من الزبادي وملعقة صغيرة من صودا الخبز جيدًا .
- ضعيها على المنطقة المصابة .
- انتظري 10 دقائق ، ثم اغسليها.
- يمكنك وضع هذا الخليط مرتين في الأسبوع.
عصير الليمون لتفتيح الأماكن الحساسة بفعالية
الليمون هو من اقوي الوصفات المجربة ولفعالة في تبييض الأماكن الحساسة وكذلك البشرة بشكل عام، وذلك بالطبع يرجع لما يحتويه الليمون من خصائص مذهلة تساعد في ازالة الطبقة الميتة من على سطح الجلد.
الطريقة
- بعد تدليك المناطق التي تريد تبييضها عن طريق فركها برفق بعصير الليمون.
- انتظري لمدة 30 دقيقة على الأقل .
- ثم يمكنك الغسل بالماء الدافئ وتطبيق مرطب بعد ذلك، بمرور الوقت ستلاحظ أن لون بشرتك يبدأ في التفتح.
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