خلطة سورية مجربة وفعالة في تفتيح الأماكن الحساسة سريعا آمنة تمام على جميع أنواع البشرة

نتناول اليوم اقوي الخلطات الطبيعية التي تساعد في تبييض المناطق الحساسة، فمن وقت لآخر قد يحدث سواد على بشرتك ولكي تتخلصي من هذا اللون الداكن، من الضروري إيجاد العامل الذي تسبب في السواد، ولذلك بالسطور التالية نستعرض معا عوامل اسمرار البشرة والمناطق الحساسة بالاضافة إلى مجموعة من الخلطات الطبيعية لعلاج وتفتيح البشرة .

لماذا يتم اسمرار المناطق الحساسة

يرجع اسمرار المناطق الحساسة لعدة عوامل ولعل ابرزها التغيرات الهرمونية، نقص فيتامين ب 12،السكري، الآثار الجانبية لبعض الأدوية، الوراثة، ماسكات وكريمات، تبييض البشر.

خلطة لتفتيح الامكان الحساسة سريعا

تعتبر الزبادي مع الشوفان والليمون من اقوي الوصفات الطبيعية لعلاج المناطق الحساسة

المكونات:

ملعقة زبادي.

ملعقة من عصير ليمون.

ملعقة من دقيق الشوفان.

الطريقة

ضعي عصير اللينون مع الزبادي. ثم أضيفي عليهم دقيق الشوفان إلى هذا الخليط. بعد خلط جميع المكونات جيدًا ، ضعيها على المناطق التي ترغبين في تبييضها. اتركيها على بشرتك لحوالي 20-30 دقيقة حتى يجف الخليط تمامًا. ثم يشطف بالماء الفاتر، وعليكي اتباع الخليط بانتظام ، مرة كل يومين.