معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم كله بدون ألم في دقائق معدودة

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معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الطرق المميزة، والتي من الممكن أن تعتمدي عليها للتخلص تماما من أي شعر زائد على سطح البشرة، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل مع الفازلين لعمل وصفة متميزة، وتلك الوصفة تساعد في تخليص البشرة من تواجد لشعر الزائد، وذلك عن طريق استخدام مكونات مع الفازلين تسهل من خطوة انتزاع الشعر، دون أي آثار جانبية على الجلد، وفيما يلي مكونات الخلطة الطبيعية بالفازلين لإزالة الشعر، ومعرفة طريقة التحضير الملائمة والسريعة. معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد إزالة الشعر الزائد بالفازلين تتم باستخدام تلك المكونات الآتية: ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة من النشا. طريقة الفازلين لإزالة الشعر الزائد يتم عمل إذابة سريعة للفازلين باستعمال حمام مائي.

وضع الفازلين في وعاء ملائم، ليتم خلطه مع النشا.

استمرارية التقليب حتى تحصل على مزيج مميز من مكوني الفازلين والنشا.

ضعي قطرات الليمون مع زيت الزيتون، ومن ثم يتم خلط المكونات حتى نحصل على تركيبة ناعمة خالية من التكتلات.

من السهل تطبيق الخليط على البشرة عشر دقائق حتى تجد أن الخليط أصبح جاف على الجلد، ومن ثم يتم فركه على الجلد، وذلك لإزالة الشعر تماما من سطح الجلد. طريقة الفازلين والترمس لإزالة الشعر الزائد من الممكن إزالة الشعر بالترمس والفازلين من خلال استعمال المكونات التالية: ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الترمس المطحون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من جل الصبار. طريقة التحضير من الممكن أن تقومي بعمل الخليط باتباع ما يلي في النقاط القادمة: قومي بوضع مكوني الفازلين مع جل الصبار في وعاء ملائم.

يتم تذويبهما في الميكرو ويف لثواني معدودة.

ضعي الترمس المطحون مع الفازلين والجل وحركي المكونات.

ضعي الترمس المطحون مع الفازلين والجل وحركي المكونات. قومي باستعمال بقية المكونات وخلطها بشكل مستمر حتى لا يكون الخليط متكتل، ومن ثم نحصل على خليط ناعم.

بعد التحضير يتم استعمال الخليط بكل سهولة بفرده على المنطقة المتواجد بها الشعر، والانتظار حتى جفافها، ثم تفرك من فوق الجلد، ومعها يزال الشعر، ثم قومي بترطيب الجلد. عمر شويل - جدة معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم كله بدون ألم في دقائق معدودة - ثقفني

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