إعملي كيك قدرة قادر اللذيذة لأولادك في المنزل بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات

كيك قدرة قادر بالكريم كراميل والنوتيلا من ألذ وأحلي الحلويات التي يحبها ويفضلها جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال، والذين يقبلون على تناولها لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ وشكلها المميز والجميل والمختلف عن باقي أنواع الحلويات، وكما إنها من أكثر الحلويات التي أنتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في جميع أنحاء دول العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، كما أن كيكة قدرة قادر من أهم الحلويات المميزة علي مائدة الحلويات في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا في المنزل، حيث يقبل على تناولها جميع أفراد الأسرة بشكل كبير، وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل كيك قدرة قادر بالكريم كراميل والنوتيلا في المنزل، والتي تختلف عن بعضها البعض وذلك من خلال طريقة عملها من الناحية السليمة والصحية، وكذلك من خلال المقادير المناسبة والتي يتم عمل بها طريقتنا المميزة، ونقدم لك سيدتي أحلي كيك قدرة قادر من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل، وذلك بطريقة سهلة وصحية وبأقل تكلفة ممكنة وأفضل من محلات الحلويات بشكل كبير وخاصة من ناحية ضمان صنعها بطريقة سليمة وصحية وبتكلفة قليلة، وذلك لعمل أحلي كيك قدرة قادر بالكريم كراميل والنوتيلا.

طريقة عمل كيك قدرة قادر ومكوناتها

المكونات

ثلاث بيضات.

معلقة خل كبيرة.

اثنين باكو فانيليا.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب كاكاو خام.

كوبان دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي.

مكونات عمل الكراميل

كوب سكر.

كوب ماء.

مكونات عمل الكريمة

ثلاثة ظرف كريم كراميل.

نصف كوب لبن بودرة.

ثلاث كوب حليب سائل.

طريقة تحضير الكراميل

نصف إناء عميق علي النار ثم نضع به كوب سكر ونضيف إليه كوب من الماء ثم ثلاث دقائق علي النار دون تقليب ثم نقوم بتقليبه بعد الثلاث دقائق.

نقوم بإحضار إناء بإحضار صينية متوسطة الحجم ونضع بها الكراميل بعد إنزاله من علي النار مباشرة.

طريقة تحضير كريمة الكراميل

نقوم بإحضار إناء نضع به ثلاث اظرف الكريم كراميل ثم نضيف إليه نصف كوب لبن بودرة ونضيف إليه ثلاثة أكواب الحليب السائل ونقلبه جيدا ثم نرفعه علي النار مع التقليب المستمر حتي يتقل الخليط.

نقوم بانزال الخليط من على النار ونضعه في صينية الكراميل الجاهزة.

طريقة تحضير الكيكة