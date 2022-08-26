طريقة عمل كفتة البرغل بمكونات بسيطة وبطعم شهى

طريقة عمل كفتة البرغل تعتبر من الوصفات الشهية التى يفضلها كثير من الناس باختلاف اعمارهم سواء كبار او صغار وذلك لمذاقها المتميز حيث تستطيع كل ربة منزل تحضيرها فى البيت مثل كفتة المطاعم، حيث انها من الوصفات المناسبة لتقديمها فى العزومات والاحتفالات والأفراح والأعياد والمناسبات السعيدة، حيث انها تعتمد فى اعدادها على البرغل واللحم والتوابل، فهى من الاكلات السهلة السريعة التى يمكن تحضيرها فى وقت قصير، وذلك بتباع الخطوات وتنفيذها حتى تحصلى على اشهى والذ طعم كفتة، حيث يمكن طهيها بالفرن او القلى بالزيت او شويها على الشواية، حيث ان كل طريقة لها طعمها المختلف المتميز كما يمكن التعرف على افضل طريقة لكفتة داوود باشا وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن طريقة عمل كفتة البرغل.

طريقة عمل كفتة البرغل

المكونات

1/2 كيلو برغل ناعم.

1/2 كيلو لحم مفروم ناعم.

1 ملعقة كبيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

1/4 ملعقة صغيرة بابريكا.

3 اكواب ماء مغلى.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 حبة بصل مفروم ناعم.

1 ملعقة كبيرة ونصف صنوبر.

1 ملعقة كبيرة ونصف زبيب منقوع في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة.

1 كوب بقدونس مفروم.

زيت للقلى.

خطوات تحضير الكفتة

القيام باحضار بولة كبيرة عميقة ليوضع البرغل بها لاستيعاب ضعف حجمه على الأقل.

ثم يوضع على البرغل الملح والفلفل والبابريكا ثم اسكبي 350 مل من الماء المغلي.

يتم تغطيتة بإحكام بغلاف بلاستيكي لمدة ساعتين على الأقل أو حتى تمتص الحبوب الماء تماما.

القيام في هذه الأثناء بتسخين الزيت الزيتون في قدر كبير على نار متوسطة وأضيفي رشة ملح.

ثم أضيفي اللحم المفروم إلى الزيت مع التحريك لتفتيت أي كتل لضمان قوام مفتت لمدة 10 دقائق.

يتم تتبيلة بالملح والفلفل وعندما يتبخر معظم السائل ويتحول لون اللحم إلى اللون البني الفاتح.

القيام باضافة البصل ثم اخفضي الحرارة واتركيه يطهى مع التحريك المستمر لمدة من 10-15 دقيقة أو حتى يصبح البصل طريا وشفافا.

ثم زيدي الصنوبر والزبيب والبقدونس ويتبل مرة أخرى يرفع عن النار ويترك حتى يبرد.

يتم في البولة يعجن البرغل داخل الماء ليصبح ناعما من ثم يشكل عجين البرغل على شكل أسطوانة لها أطراف مدببة مع ترك فتحة كبيرة من الجنب لوضع اللحم بها.

القيام باستخدام ملعقة صغيرة تملا ثلاثة أرباع كفتة البرغل بخليط اللحم.

ثم بللي يديك وأغلقي الفتحة كرري نفس الأمر مع باقي الكمية.

كيفية تسوية الكفتة