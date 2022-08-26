نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت التمر الناعم والهش مثل الجاهز بالمخابز في المقال التالي
طريقة عمل بسكويت العجوة سهلة وبسيطة ولا تحتاج منكِ سيدتي إلى مجهود كبير، فكل ما يجب عليك فعله هو اتباع الخطوات التي سنوضحها لكي لتحصلي على أشهى بسكوت بالعجوة والذي يفضله الكبار والصغار وذلك لطعمه المميز واللذيذ.
طريقة عمل بسكويت العجوة
يعتبر بسكوت العجوة من الوصفات الهامة والتي لها فوائد كثيرة لجسم الإنسان فالتمر يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية غير أن رسولنا الكريم ﷺ وصى بتناوله في الكثير من الأحاديث النبوية، ولهذا سوف نعرض لكي طريقة عمل بسكويت العجوة فيما يلي:
المكونات
تحتاجين إلى المكونات التالية لتحضير أشهى بسكوت بالعجوة:
- نصف كأس من الزبدة ويجب أن تكون بدرجة حرارة غرفتك.
- نصف كأس من السكر المطحون.
- ملعقة ص من العسل الأسمر.
- بيضة.
- القليل من الفانيليا.
- رشة بسيطة من الملح.
- بيكينج بودر بمقدار ملعقة ص.
- كأس وثلث من الطحين.
عجوة حتى تستخدم في الحشو، احضري كمية مناسبة لما تفضلين.
خطوات تحضير بسكويت التمر الناعم
حتى تحصلين على أشهى مخبوزات من بسكوت التمر، يجب عليكِ اتباع الخطوات التي سنذكرها فيما يلي:
- يجب إحضار المضرب الكهربائي أو الخلاط، ويتم وضع الزبدة والعسل والسكر سويًا ونقوم بخفقهم حتى تمام التجانس.
- أضيفي الملح والفانيليا ثم البيض واخفقي، وبعد ذلك ضعي البيكنج بودر أثناء الخفق.
- يتم إضافة الطحين بشكل تدريجي حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ونقوم بوضعها داخل الثلاجة لبعض الوقت.
- قومي بإشعال الفرن حتى يصبح دافئًا على درجة 180 وابدئي بتحضير العجوة حيث يتم فردها على منطقة صلبة.
- اخرجي العجين من الثلاجة وضعي جزء منه على ورق الزبدة بحيث يحيطها من الجانبين ثم قومي بفردها.
بعد ذلك يتم وضع العجوة على العجينة ونقوم بوضع جزء آخر من العجينة على العجوة.
- نقوم بتشكيل العجين على حسب ما تريد، وتوضع داخل الفرن حتى تنضع وتأخذ لونًا ذهبيًا من أسفل.
- يتم تشغيل الشواية على بسكوت التمر حتى يصبح لون الوجه ذهبي أيضًا، وهكذا تكون جاهزة للتقديم بعد تركها لتهدأ لفترة ربع ساعة على الأقل.
- لقد تعرفنا من خلال المقال على طريقة عمل بسكويت العجوة المميز والذي يعد من أشهى الوصفات التي يعشقها الجميع، ولهذا قومي باتباع النصائح التي ذكرناها لكِ لتحصلي على أفضل بسكوت بالتمر بمنزلك.
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