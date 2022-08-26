طريقة عمل بسكويت التمر الناعم والهش مثل الجاهز بالمخابز

طريقة عمل بسكويت العجوة سهلة وبسيطة ولا تحتاج منكِ سيدتي إلى مجهود كبير، فكل ما يجب عليك فعله هو اتباع الخطوات التي سنوضحها لكي لتحصلي على أشهى بسكوت بالعجوة والذي يفضله الكبار والصغار وذلك لطعمه المميز واللذيذ.

طريقة عمل بسكويت العجوة

يعتبر بسكوت العجوة من الوصفات الهامة والتي لها فوائد كثيرة لجسم الإنسان فالتمر يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية غير أن رسولنا الكريم ﷺ وصى بتناوله في الكثير من الأحاديث النبوية، ولهذا سوف نعرض لكي طريقة عمل بسكويت العجوة فيما يلي:

المكونات

تحتاجين إلى المكونات التالية لتحضير أشهى بسكوت بالعجوة:

نصف كأس من الزبدة ويجب أن تكون بدرجة حرارة غرفتك.

نصف كأس من السكر المطحون.

ملعقة ص من العسل الأسمر.

بيضة.

القليل من الفانيليا.

رشة بسيطة من الملح.

بيكينج بودر بمقدار ملعقة ص.

كأس وثلث من الطحين.

عجوة حتى تستخدم في الحشو، احضري كمية مناسبة لما تفضلين.

خطوات تحضير بسكويت التمر الناعم

حتى تحصلين على أشهى مخبوزات من بسكوت التمر، يجب عليكِ اتباع الخطوات التي سنذكرها فيما يلي: