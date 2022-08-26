اقوى كريم جبار.. الليمون وماء الورد معجزة لبشرة ناصعة البياض سيجعلك كالقمر أصغر 10 سنوات من اول استعمال

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اقوى كريم جبار.. الليمون وماء الورد معجزة لبشرة ناصعة البياض ، وصفة النشا والليمون وماء الورد للبشرة تحقق للكثير من السيدات الحلم ببشرة نقية صافية وبيضاء، حيث أن هذه البشرة هي مقياس الجمال لدى كثير من الناس، وبالرغم من انهم يكونوا خاطئين لأن كل الوان البشرة جميلة إلا أن المعظم يريدون الحصول على بشرة بيضاء نقية وشابة دائمًا، وفي ما يلي ستتعلمي معنا كيفية الحصول على هذه البشرة بمكونات طبيعية دون الإضرار بصحتك. اقوى كريم جبار.. الليمون وماء الورد معجزة لبشرة ناصعة البياض ستتمكني من صنع هذا الخليط عبر تحضير المكونات التالية: نشا.

ثلاث ليمونات.

ماء ورد. الطريقة: ضعي ماء الورد في طبق صغير ثم ضعي عليه النشا وقلبيه مع العناية.

اعصري الليمون على النشا مع استمرار التقليب.

ارفعي الخليط على النار بدون توقف عن تحريكه.

انتظر حتى يصبح ثخينا إلى حد ما، وبعدها اطفئي النار من عليه وكل هذا مع استمرار التقليب

ضعيه في عبوة، واحتفظي بها في الثلاجة ويوميًا خذي منه البعض على أناملك ثم وزعيه على المناطق المطلوبة

10 دقائق فقط يبقى على البشرة وبعدها اغسليه ببعض الماء الدافئ. فوائد الليمون للبشره الليمون من المكونات المهمة جدًا للبشرة، حيث تقضي على البكتيريا التي تتواجد فيها وتساهم في تنظيف المسامات.

كما أن الليمون من المكونات التي تساهم في تفتيح البشرة بسرعة، فتقيها أي روائح سيئة خاصة في المناطق الحساسة.

يساعد الليمون على تقشير البشرة وتجديد خلاياها.

يتم تحسين البشرة عبر استخدام الليمون عليها مرتين في الأسبوع.

الجانب السلبي الوحيد في الليمون هو أنه لو تم الاكثار من استخدامه فإنه يسبب تبقع للبشرة.

كما أنه ليس مناسبا للبشرة الحساسة.

فوائد النشا للبشره

يمنح البشرة الترطيب اللازم لها كما يجدد خلاياها ويجعلها في أحسن أحوالها.

النشا يساهم في تجديد الخلايا وزيادة التروية الدموية وتنظيف المسام.

كما يقضي على البثور والحبوب وأي مشكلات من الرؤوس السوداء وما شابه ذلك.

يقضي على فرص التهابات البشرة وزيادة الحكة فيها. فوائد ماء الورد للبشره تفيدك ماء الورد في الحفاظ على بشرتك من الالتهابات.

كما تجعل درجة حموضة البشرة مناسبة بحيث تمنع فكرة تكون أي بثور أو حبوب.

فعال جدًا في القضاء على حبوب الشباب خاصة في سن المراهقة التي تكون فيها المشكلة في أوجها.

تكافح البكتيريا والفطريات وتمنع انتقالها من جزء إلى جزء آخر في الجلد.

تقلل من انتفاخ الوجه ومنطقة أسفل العين والتي تسبب ظهور البشرة بشكل مجهد ومرهق. عمر شويل - جدة اقوى كريم جبار.. الليمون وماء الورد معجزة لبشرة ناصعة البياض سيجعلك كالقمر أصغر 10 سنوات من اول استعمال - ثقفني

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