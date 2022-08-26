نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي نهائيا من تجاعيد الوجه بـ 4 علاجات منزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور التجاعيد على الوجه هو نتيجة شيخوخة الجلد. تحدث التجاعيد أيضًا بسبب التعرض لأشعة الشمس والتوتر والوراثة بنفس الطريقة التي يساهم بها قلة ترطيب ومرونة الجلد في ظهور التجاعيد على الوجه تتشكل أولاً على الوجه والرقبة والصدر هذه هي المناطق التي يكون فيها الجلد هشًا بشكل خاص ومعرض بشدة للأشعة فوق البنفسجية إذا كانت لديك هذه العلامات على وجهك وتريد تقليلها ، فقد وجدنا حلولاً لك على الرغم من استخدام العديد من الكريمات المضادة للتجاعيد، إلا أنك لم تحصلي على النتيجة المتوقعة ومحفظتك رمادية تحقق من هذه العلاجات المنزلية لمحاربة التجاعيد.

العلاجات المنزلية الأربعة لمحاربة التجاعيد بشكل طبيعي

لمحاربة التجاعيد بشكل فعال ، من المهم توقع الظهور الأول لهذه العلامات على الوجه. في سن 20-25 ، يوصى باعتماد روتين يومي لترطيب وجهك بشكل صحيح ، وخاصة المنطقة الهشة للغاية حول العينين. إذا كان عمرك أكبر من هذه الفئة العمرية ، فهناك أيضًا علاجات مناسبة للبشرة الأكثر نضجًا. ومع ذلك، لمحاربة التجاعيد بطريقة طبيعية ، يمكنك أيضًا استخدام العناية المنزلية. سوف تتكيف بشكل طبيعي مع بشرتك وتتيح لك توفير المال.

بياض البيض لمحاربة التجاعيد

بياض البيض حليف حقيقي ضد التجاعيد. مع 90٪ بروتين يساعد على تماسك البشرة وشد المسام. تسمح خصائصه أيضًا بتفتيح بشرتك للحصول على بشرة فاتحة ومشرقة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت بشرتك دهنية، فإن بياض البيض يمتص الدهون الزائدة وينقي البشرة. لمحاربة التجاعيد، يمكنك استخدام قناع منزلي الصنع يعتمد على هذا المكون الغني بالبروتين. لذلك من الضروري:

1 بياض بيضة

2 ملاعق صغيرة من زيت الأركان

عصير نصف ليمونة

اخفقي بياض البيض حتى تحصلي على خليط رغوي. نضيف زيت الأركان والليمون ونخلط للحصول على تحضير متجانس. ثم ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة عشرين دقيقة. أخيرًا ، اغسلي وجهك بالماء الفاتر وستحصلين على بشرة رطبة وثابتة.

زيت الزيتون ضد التجاعيد

زيت الزيتون علاج منزلي فعال للغاية للتجاعيد. مع خصائصه المنشطة والمرطبة والمضادة للأكسدة ، يعتبر هذا الزيت المذهل حليفًا لا غنى عنه للعناية بالبشرة لأنه يحتوي على E و A التي تحيد الجذور الحرة التي تهاجم تأشيرة الشيخوخة وخصائص الجلد. يحتوي زيت الزيتون أيضًا على أحماض الأوليك التي تجعل البشرة ناعمة ومرنة. كما أنه يتكون من مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة التي تغذي البشرة وتحميها من الاعتداءات الخارجية لمحاربة تجاعيد الوجه، يمكنك وضع زيت الزيتون على وجهك كل ليلة قبل النوم. ضعي بضع قطرات من زيت الزيتون على قطعة قطن، ثم ضعيها على وجهك النظيف والجاف. يمكنك أيضًا وضعه مباشرة على يديك لتدليك وجهك.

عصير الليمون لمحاربة التجاعيد

الليمون مثالي لمحاربة شيخوخة الجلد. سوف يساعدك على محاربة ظهور التجاعيد. غني بفيتامين ج ، يمكن أن يساعد في تقليل ظهور التجاعيد. كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة تعمل على تفتيح البشرة. لصنع قناع الليمون لمحاربة التجاعيد ، سوف تحتاجين إلى:

ملعقة واحدة صغيرة عصير ليمون

ملعقة واحدة كبيرة عسل سائل

واحد بياض بيضة مخفوقة

واحد ملعقة كبيرة زبادي سادة

امزج جميع المكونات معًا للحصول على تحضير متجانس. ضعي القناع على وجهك باستخدام فرشاة واتركيه لمدة ربع ساعة. ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

الصبار لمحاربة التجاعيد

الصبار نبات له خصائص علاجية ومضادة للالتهابات ومهدئة. يبطئ عملية شيخوخة الجلد ويقلل من تجاعيد الوجه مع تحسين مرونة الوجه يتكون جل الصبار من فيتامينات E و C و A التي تغذي البشرة وتستعيد مرونتها الطبيعية لمحاربة التجاعيد ، يمكنك استخراج هلام الصبار من إحدى أوراق النبات وخلطه ببضع قطرات من زيت الجوجوبا. ضعي الخليط على وجهك واتركيه يعمل