نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يحمي زيت جوز الهند “النقي” شعرك؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد يكون زيت جوز الهند النقي هو الأب الروحي لمنتجات العناية بالشعر حيث أنه بالإضافة إلى حماية فروة رأسك وامدادها بالبروتينات الطبيعية. فقد ثبت أيضًا أن هذا الزيت الطبيعي يؤدي إلى قوة الشعر وسلامته، مما يجعلك تتمتع بشعر كثيف وصحي المظهر. جزء من السبب في ذلك يتعلق بصفات زيت جوز الهند حيث يسهل امتصاصه في بصيلات الشعر. لكن السبب الحقيقي لقدرة زيت جوز الهند على تقليل الضرر من تكسر الشعر وضعفه له علاقة بكيفية التحكم في الرطوبة في بصيلات الشعر. في كل مرة يبلل فيها شعرك، تنتفخ بصيلات الشعر وتتلاشى مع جفافها. بمرور الوقت، يمكن أن تسبب هذه العملية إجهادًا صحيًا، وهو نوع من الأضرار التي تلحق بشعرك والتي يمكن أن تؤدي إلى الجفاف وتقصف الأطراف والتكسر. لأن زيت جوز الهند جيد جدًا في اختراق البشرة، فإنه يعمل بمثابة مانع تسرب يرطب بشرة الشعر من الداخل إلى الخارج بينما يدعم في نفس الوقت قوة شعرك عندما يبتل.

من يجب أن يستخدم زيت جوز الهند؟

يمكننا أن نتحدث لعدة أيام عن فوائد زيت جوز الهند لرأسك وفروة رأسك. ولكن لسوء الحظ، قد لا يكون استخدام كمية كبيرة من زيت جوز الهند مناسبًا للجميع. وفقًا لبعض خبراء العناية بالشعر، قد يضطر الأشخاص الذين لديهم شعر هش أو خشن إلى إزالة زيت جوز الهند من قوائم الشراء لدينا.

غالبًا ما ينتج الشعر الجاف والمتقصف عن كثرة البروتين وقد تؤدي إضافة زيت جوز الهند إلى تفاقم المشكلة. من ناحية أخرى، فإن الشعر الناعم سوف يمتص الفوائد التي يقدمها زيت جوز الهند. كل هذا يتوقف على نوع شعرك ومدى سهولة تقبله للرطوبة.

إذا لم تكن متأكدًا من نوع شعرك، يمكنك اختبار فروة الرأس بزيت جوز الهند أو ماسك الشعر. للقيام بذلك، قومي بتسخين بعض زيت جوز الهند في الميكروويف وادخليه في خصلات شعرك أو فروة رأسك. اتركيه لمدة خمس إلى عشر دقائق، ويفضل أن يكون تحت غطاء الاستحمام.

اغسلي شعرك بالشامبو واشطفيه من الماسك أثناء الاستحمام، وانتبهي لشعرك بعد ذلك – هل تشعرين بالنعومة والترطيب؟ أم أنه يبدو أكثر جفافا؟ سيخبرك هذا ما إذا كان يجب أن استخدام زيت جوز الهند جيد لكي أم لا.