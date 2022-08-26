بمكونات بسيطة هتعملي تتبيلة الكباب المشوي بالبيت مثل الجاهز بالمطاعم

طريقة عمل تتبيلة الكباب المشوي، في المنزل سهلة وبسيطة وتحتاج إلى بعض المكونات المتوفرة، فهي تعتبر من الوصفات التي يحبها الجميع ولهذا تبحث عنها السيدات بصورة كبيرة لصنعها بالمنزل لعائلتها، وهي تحتوي على فوائد كثيرة بسبب كثرة مكوناتها.

طريقة عمل تتبيلة الكباب المشوي

يمكننا عمل الكباب المشوي بالبيت بكل سهولة، فكل ما عليكِ هو أن تقومي بتحضير المكونات اللازمة وعمل الخطوات بشكل سليم. ويمكنك استخدام تلك الوصفة في العزومات أو المناسبات الفخمة، وإليكم طريقة عمل تتبيلة الكباب المشوي فيما يلي:

المكونات

تحتاجين إلى المكونات التالية لصنع التتبيلة

بصلة كبيرة.

ثمرتين من الطماطم.

ملح.

زعتر.

فلفل أسود.

مكونات الوصفة

كيلو من اللحم البقري.

١٢ ثمرة من البصل الصغير.

١٠ ثمرات طماطم صغيرة.

فلفل أخضر.

٥ ملاعق ص زيت.

قطعتين فحم.

خطوات تحضير التتبيلة الكباب المشوي

قومي ببشر البصلة ناعمًا ثم يجب تصفية الماء الخاص بها من خلال مصفاه ضيقة، وقومي بذلك أيضًا مع الطماطم واستخلصي الماء الخاصة بها واخلطيها مع ماء البصل. ضعي عليهم الملح والزعتر وقلبيهم، ثم أضيفي قطع اللحم بها واتركيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 7 ساعات ويفضل أكثر.

طريقة التحضير

تحتاجين إلى اتباع الخطوات التالية لعمل الوصفة: قومي بتشغيل الفرن على درجة 200، ويتم وضع شبكة الفرن في منتصفه. قومي بوضع قطعة من اللحم داخل أعواد الشيش طاووق، ثم بصله وبعدها طماطم وفلفل ثم مكعب من اللحم مرة أخرى، وهكذا حتى تنتهي من الكمية بأكملها. ضعي أعواد الشيش في صينية غير لاصقة أو على ورقة من الزبدة، ويفضل دهن الصينية بالزيت. قومي بمزج 4 ملاعق الزيت مع الطماطم التي تبقت من التتبيلة، وضعي الخليط تحت الشواية بالفرن ونقوم بتقليبه باستمرار مع دهنه بالخليط السابق. بعد تمام النضج يتم تسخين الفحم جيدًا ثم نضعه داخل الصينية الخاصة بالكباب، ونضيف لها قطرات من الزيت ونقوم بتغطية الصينية بإحكام، وتركها قليلًا حتى تمتزج رائحة الفحم مع الكباب وبعد ذلك يصبح جاهزًا للتقديم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول طريقة عمل تتبيلة الكباب المشوي الرائع في المنزل، والتي يمكن صنعها بطريقة سهلة وبمكونات متوفرة ويمكنك الاستعانة بتلك الوصفة في المناسبات الهامة لديكِ.