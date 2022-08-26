قناع ياباني لا يصدق يضيء البشرة ويوحد اللون ويزيل الهلات السوداء والتجاعيد، كذلك الحصول على بشرة بيضاء هو حلم الجميع لذلك نقدم لكم ​​أفضل الوصفات الطبيعية لتبييض البشرة والتي تعد مفيدة للغاية للبشرة، حيث تبحث العديد من النساء عن طرق فعالة لتفتيح بشرتهن بشكل طبيعي دون التعرض لأية آثار سلبية من مستحضرات التجميل الجاهزة للاستخدام التي تباع في متاجر مستحضرات التجميل، ها هي سيدتي القناع السحري المنير الياباني الذي يعمل على تفتيح البشرة بسرعة وازالة البقع الداكنة، في خلال الأسطر التالية من موقع ثقني ننشر لكم أقوى كولاجين الياباني المذهل لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة من مطبخك

كولاجين الياباتي المذهل في تفتيح البشرة

المكونات

3 ملاعق كبيرة من الشاى الأخضر

3 ملاعق كبيرة من الأرز الابيض

ملعقة كبيرة نشا الذرة

نصف كوب حليب سائل

طريقة تحضير الوصفة

بمجرد أن يتم طحن الأرز إلى مسحوق ناعم في الخلاط الكهربائي قم بإعداد طبق شهي وأضف مكعبين متوسطي الحجم من الشاي الأخضر ومعلقتين متوسطين من الأرز المطحون إليه بعد ذلك، نضيف نشا الحليب ونخلط المكونات جيداً ثم نضيف الحليب ونخلطـ مرة أخرى ضعي المقلاة على نار منخفضة مع تقليب الخليط باستمرار حتى يتحول إلى خليط كريمي، ارفعي المزيج الكريمي عن الحرارة واتركيه يبرد قليلًا ثم ضعيه في وعاء نظيف.

طريقة تطبيق الوصفة على البشرة

ضعي هذا القناع على بشرة نظيفة وغطي به كامل منطقة وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ قبل استخدام الماء البارد للحصول على نتائج أفضل والنتيجة بشرة صافية خالية من العيوب ويمكنك دهنها يجب استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع كما يستخدم القناع على بشرة الوجه والمناطق الداكنة من الجسم.

كولاجين الأرز لتفتيح البشرة

المكونات

ملعقتين كبيرة من الأرز المطحون ناعم

ملعقة من العسل الابيض

ملعقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير:

فيما يلي طريقة تحضير وصفة الأرز لتفتيح البشرة وتنعيمها:

خذ وعاءًا وضع فيه جميع المكونات المذكورة أعلاه. قلّب المكونات معًا حتى تمتزج جيدًا. يوضع لمدة 20 دقيقة على البشرة. حسنًا اغسل وجهك بالماء الفاتر. للحصول على أفضل النتائج ينصح باتباع هذه الوصفة ثلاث مرات.