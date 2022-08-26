نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملاعق من الخل اصنعي بنفسك كريم النشا والخل الرهيب لتبييض البشرة في يومين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كريم النشا والخل من الكريمات الرهيبة التي تعمل على تفتيح البشرة وتنقيتها وجعلها خالية من العيوب لاحتوائها على النشا ويعرف عن النشا بفوائده الكثيرة للبشرة حيث أنه مقشر قوي للبشرة، كما يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي النشا والخل وجوز الهند ويعرف عن الخل بفوائده الكثيرة للبشرة حيث أنه يزيل تجاعيد الوجه ويعطيها الحيوية، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية للحصول على بشرة بيضاء كالحليب دون اللجوء لاستخدام مواد كيماوية تؤدي فيما بعد لتلف البشرة، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل دون أخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم النشا والخل والحصول على بشرة بيضاء في يومين فقط.

مكونات عمل كريم النشا والخل

للحصول على بشرة بيضاء ولامعه وخالية من العيوب يجب توافر بعض المكونات البسيطة وغير المكلفة لتحضير كريم النشا والخل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

خطوات الإعداد والتحضير

يعرف عن الخل بفوائده الكثيرة للبشرة ولتحضير كريم الخل والنشا يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء صغير ونقوم بخلط ملعقة من النشا مع كوب من الماء ونقلبهم جيدا حتى يذوب النشا تماما.

بعد ذلك نقوم بإضافة ثلاث ملاعق من الخل مع ملعقة من زيت جوز الهند على الخليط.

ثم بعد ذلك نضع الخليط على نار هادئة مع التقليب، بعد ذلك ننزل الخليط ونتركه حتى يبرد قليلا حتى نحصل على خليط كريمي.

بعد ذلك نحضر علبة صغيرة نظيفة تماما ونضع بها الكريم ونغلقها جيدا ونحفظها في الثلاجة لحين استخدامها.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لتطبيق هذا الكريم على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نغسل البشرة جيدا بالماء للتخلص من أي شوائب أو أتربة، بعد ذلك نقوم بتوزيع الكريم على الوجه. نقوم بتدليك الوجه بحركة دائرية حتى تتشربه البشرة بشكل تام، ثم نترك الكريم على البشرة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى يجف تماما. بعد ذلك نغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر مع تكرار هذا الكريم يوميا للحصول على نتيجة مبهرة. فهذا الكريم يعمل على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد والحصول على بشرة لامعه وشبابية بدون أي عيوب.

فوائد النشا للبشرة

هناك عدة فوائد النشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يتخلص من الزيوت الزايدة بالبشرة لأصحاب البشرة الدهنية.

يعالج الطفح الجلدي لاحتواءه على خصائص مضادة للإلتهابات.

يطهر الوجه ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يخفف من البقع الداكنة في البشرة ويفتحها بشكل ملحوظ.

يقلل من حب الشباب وظهور البثور والرؤوس السوداء.

يتخلص من حروق الشمس المزعجة والآثار الناتجة عنها.

فوائد الخل على البشرة

هناك عدة فوائد الخل على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

يتخلص من علامات الجلد التي تظهر في الجسم حيث يعمل على تجفيفها وتساقطها.

يساعد الخل على شد البشرة ويأخر ظهور التجاعيد المزعجة.

يعمل على تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة.

يساعد على تطهير وتعقيم البشرة والوقاية من حب الشباب.