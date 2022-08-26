نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخدام ماء البصل لنمو الشعر خطوة بخطوة: طريقة عمله لشعرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن استخدام ماء البصل بصفة يومية قبل التعرض لأي مشاكل هو أفضل طريقة لجني فوائده الكثيرة. ضعي ماء البصل على فروة رأسك قبل غسله، اتركي ماء البصل على فروة رأسك لفترة طويلة من الوقت، ثم اغسليه. ولكن قبل فعل هذا نوصي بوضع كمية صغيرة من ماء البصل على جزء من شعرك وفروة رأسك لمعرفة ما إذا كان هناك أي تهيج. فوائد ماء البصل لنمو الشعر كثيرة جدًا تعرفي عليها قبل الانتقال لكيفية عمل الوصفة بالكامل.

خطوة بخطوة: صنع ماء البصل لشعرك

عدد من الخطوات البسيطة ستحتاجينها لعمل ماء البصل لشعرك. يرجى العلم انه يمكن تخزين كميات كبيرة من الماء ولكن نوصي دائما أن يكون الاستخدام فوري لعدم تطاير أي من المكونات المفيدة فيه اذناء الاستخدام.

قشري البصل وقطعيه إلى شرائح قبل وضعه في الخلاط لعمل عصير.

خذي بضع قطع أخرى من البصل واطحنيها حتى تصبح عجينة.

أضيفي زيت تفضليه وليكن جوز الهند مع معجون البصل إلى زعاء.

يُغلى هذا الخليط ثم يُخفف الحرارة ويُترك على نار خفيفة حتى ينفصل الزيت.

أطفئي النار واتركي هذا المزيج يبرد لعدة ساعات.

استخدم القماش ويفضل ان يكون مصنوع من القطن لتصفية الزيت، ثم قم بتخزينه في وعاء محكم الغلق لاستخدامه حسب الحاجة.

إذا كنتي لا ترغبي في شطف شعركي بماء البصل أو حتى تواجهين مشكلة في صنعه، فإن تناول البصل هو دائمًا خيار مطروح لك سيدتي.

ما يجب معرفته قبل استخدام ماء البصل للشعر

يجب على أولئك الذين لديهم حساسية من البصل تجنب استخدام ماء البصل لنمو الشعر. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت مصابًا بالحساسية أم لا، فاستشر الطبيب. وكما ذكرنا سابقًا، قم بإجراء اختبار رقعة للتأكد من عدم حدوث تهيج.

لرؤية النتائج، ستحتاج إلى استخدامها باستمرار وتختلف النتائج من شخص لآخر. حيث سيلاحظ البعض الآثار الإيجابية في وقت أقرب من الآخرين بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى مزيد من الوقت. من المحتمل أن يستغرق ظهور النتائج ما متوسطه ثلاثة إلى أربعة أسابيع.