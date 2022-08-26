أسهل طريقة لعمل خلية النحل بعجينة قطنية من المنزل

خلية النحل تعتبر من المعجنات والمخبوزات المحببة لدي الجميع، وكما يقبل على تناولها الكبار والصغار على حد سواء، لمتلكها طعم مميز ‏كما أنها تتميز بسهولة التحضير وسهولة في الهضم أيضاً، وحيث انها أيضاً من المعجنات الخفيفة على المعدة، وكما تعتبر خلية النحل من ألذوأشهر المعجنات التي تقدمها ربة المنزل في البيت بطريقة بسيطة وسهلة ومكوناتها متوفرة في كل بيت، كما يمكن تقديمها أيضاً كواجبة للإفطار أو للعشاء أو كوجبة خفيفة، وحيث يمكن اعدادها بطريقة حادقة أو حلوة، وسوف نعرض لكم الآن على طريقة عمل خلية النحل الأسفنجية الهشة بطريقة سهلة وبسيطة ولا تأخذ وقت ولا مجهود كبير ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل خلية النحل

المكونات:

ربع كوب من الزيت .

كوب ونصف من الدقيق الأبيض .

ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ .

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة .

أثنين ملعقة كبيرة من الحليب .

ملعقه ونصف كبيرة من السكر .

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر .

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

رشة من الملح .

كوب كبير من الجبن فيتا .

بيضة واحدة مخفوقة .

طريقة التحضير :

الخطوة الأولى يتم إحضار وعاء كبير مناسب ثم بعد ذلك ضعي فيه الوعاء ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية مع ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة ثم بعد ذلك ذوبي الخليط في الماء وبعد ذلك اتركي المزيج جانباً لمدة خمس دقائق . الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة إلى الوعاء ملعقة ونصف كبيرة من السكر مع إضافة رشة من الملح وبعد ذلك ضيفي إليهم ملعقة صغيرة من البيكنج باودر وربع كوب من الزيت بعد ذلك يتم خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتى يتم التجانس بينهم . الخطوة الثالثة يتم إضافة الدقيق بالتدريج ثم بعد ذلك اعجنى المكونات مع بعضهم البعض حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة وبعد ذلك ضعي العجينه في إناء أخر وبعد ذلك ضعي الإناء في مكان دافئ حتى يختمر . الخطوه الرابعه قومي بعد ذلك بإحضار صينية مناسبة للفرن ثم بعد ذلك ادهني الصينية بالقليل من الزيت وبعد ذلك ابدائي بتقسيم العجينة إلى كرات وبعد ذلك قومي بحشو كل كرة من العجينة بالجبنة الفيتا ثم بعد ذلك قومي برص كرات خلية النحل في الصينية . الخطوة الخامسة يتم خفق البيضة مع أثنين ملعقة كبيرة من الحليب وبعد ذلك ادهني وجه خلية النحل بالخليط وبعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح ما بين 25 إلى 30 دقيقة حتى يتم النضج وتصبح ذهبية اللون وبعد ذلك قومي بإخراج الصينية من الفرن وبعد ذلك أصبحت جاهزة وقدميها وبالهناء والشفاء .