اصنعي ماسك الحليب لبشرة صافية وبيضاء مثل الثلج

يعتبر ماسك الحليب ، من أفضل أنواع الوصفات الطبيعية التي تستخدم للتفتيح البشرة وتنقيتها من الأوساخ والشوائب، يعمل هذا الماسك علي تنظيف البشرة بعمق وتجديد خلايا البشرة وإزالة الجلد الميت منها نهائياً، يمنح البشرة نضارة وحيوية وإشراق غير عادي ويعطيها ملمس ناعم جداً لأنه يساعد علي ترطيب البشرة الجافة، بعد استخدامك هذه الوصفة الرهيبة سوف تحصلين علي بشرة صافية وبيضاء خالية من أي عيوب أو مشاكل جلدية، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة لعمل ماسك الحليب في المنزل بكل بساطة.

مكونات عمل ماسك الحليب

يحتوي هذا الماسك علي مكونات بسيطة في متناول الجميع وهي كالتالي:-

معلقة صغيرة من النشا.

نصف معلقة من الدقيق الأبيض.

معلقة صغيرة من اللبن البودرة.

عصير نصف لليمونة.

معلقة صغيرة من زيت الورد.

طريقة التحضير

خطوات تحضير ماسك الحليب للبشرة في المنزل وهي كالتالي:-

يتم إحضار طبق صغير، ثم نضع به الدقيق والنشا ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نضيف عليهم الحليب البودرة وعصير نصف الليمونة و زيت الورد يتم مزج المكونات جيداً حتي تتجانس. عندما نحصل علي قوام كريمي يتم تطبيق الماسك علي الجسم أو الوجه ونتركه لمدة 30 دقيقة حتي يجف تماماً. بعد ذلك يتم غسل الوجه بواسطة الماء الدافئ، ويجفف جيداً ويتم الترطيب بأي نوع كريم مرطب مفضل عندك. يتم تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول علي أفضل نتائج.

فوائد الحليب للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً له سوف نذكر لكم منها بعضها وهي كالاتي:-

يساعد علي ترطيب البشرة بشكل جيد.

يساعد علي التخلص من الجفاف الذي يصيب الشفاه.

يعالج حب الشباب والندبات التي توجد علي البشرة.

كما أنه يعمل علي شد البشرة بشكل جيد.

يساهم في علاج بعض المشكلات الجلدية.

يساعد علي تفتيح البشرة في وقت قليل جداً.

يعمل علي مكافحة الشيخوخة والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة بالوجه.

يساهم في جعل البشرة نضرة ومشرقة.

يحتوي علي الأحماض الأمينية التي تقلل من الأثار الجانبية التي قد تحصل للبشرة بسبب تأثير أشعة الشمس.