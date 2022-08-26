اسهل طريقة لصينية الكوسة بالبشاميل باللحمة المفرومة بمذاق لذيذ

اسهل طريقة لصينية الكوسة بالبشاميل تعتبر من الوصفات الشهية التى يحبها ويفضلها كثير من المصريين حيث يمكن اعدادها بطرق متعددة ومتنوعة وذلك لانها من الوصفات التى تتمتع بمذاق لذيذ، حيث انها من الاطباق المحببة لدى مختلف افراد الاسرة من كبار وصغار، وذلك لما تحتوية من فوائد حيث تحافظ على صحة العينين لما بها من سوائل تساعد العين على الترطيب الجيد وتساهم فى نمو الشعر وتغذيته، وايضا تحتوى على قيمة غذائية عالية مفيدة للجسم حيث تقى الجسم من الإصابة بالنقرس وتقلل من ضغط الدم، فهى من الوصفات السهلة السريعة فى تحضيرها لاتاخذ وقت ولا مجهود كبير، حيث انها بسيطة فى تنفيذها وذلك بتباع الخطوات وتطبيقها لكى تحصلى على الذ طعم كوسة بالبشاميل كما يمكن التعرف طريقة عمل محشى الكوسا بالأرز وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن اسهل طريقة لصينية الكوسة بالبشاميل.

اسهل طريقة لصينية الكوسة بالبشاميل

المكونات

1 كيلو كوسة.

1/2 كيلو لحم مفروم.

2 حبة بصل مبشور.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

مقادير البشاميل

1 كيلو لبن.

4 ملعقة كبيرة دقيق أبيض.

4 ملعقة كبيرة سمن.

خطوات تحضير الكوسة

القيام باحضار مقلاة وضعي فيها الزيت وأتركيها على نار متوسطة حتى يسخن ثم نضيف البصل المبشور مع التقليب حتى يتغير لونه للون الأصفر. ثم ضيفي اللحم المفروم للبصل مع التقليب قليلا ثم نضيف الصلصة ونتبل مع رشة ملح وفلفل أسود ونستمر في التقليب حتى ينضج اللحم المفروم نصف سواء. يتم احضار حبات الكوسة وغسلها جيدا بالماء ثم نصفيها جيدا حتى تجف نقشر حبات الكوسة ونقطعها لشرائح متوسطة الحجم. القيام باضافة الزبد في نفس المقلاة وتركيها على نار متوسطة حتى تسيح ثم نضيف لها شرائح الكوسة ونقلبها في السمن ونضيف لها رشة ملح وفلفل أسود ونستمر في التقليب حتى تتشوح.

طريقة تحضير البشاميل

القيام باحضار حلة نضع فيها السمن ونتركه على نار متوسطة حتى تسيح ثم نضيف الدقيق ونقلبه في السمن حتى يتحول لونه لأصفر.

ثم نضيف اللبن تدريجيا للدقيق مع التقليب بسرعة حتى نحصل على قوام البشاميل الكريمي ثم نضيف رشة ملح وفلفل أسود.

يتم احضار صينية لرص الكوسة بها وتحضيرالكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة.

القيام بدهن الصينية بالبشاميل ثم نضع نصف كمية الكوسة المشوحة على شكل طبقة ثم نضع اللحم المفروم المعصج على شكل طبقة ثم طبقة اخيرة من الكوسة المشوحة ونسكب على الوجه البشاميل.

ثم ندخل صينية الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج.

يتم تقطيع الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة على حسب الرغبة ونضعها على أطباق التقديم.