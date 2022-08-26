اسهل طريقة لعمل الكبدة الاسكندراني، سنكشف لكم أعزائي زوار موقع ثقفني الكرام أسرار وأسهل طريقة لعمل الكبده الاسكندراني بالمقادير والخطوات، وتعد الكبدة الاسكندراني من افضل واشهر الأطباق التي تحظي بإقبال من جميع زائري وسكان المنطقة، لتمتعها بالمذاق الشهي الرائع والتتبيلة المميزة التي تجذب العديد من الناس، حيث يمكن تناولها في عدة أطباق وأشكال بخلاف سندويتشات الكبدة الشهيرة، فيمكن إضافتها مع الكشري، والمعكرونة، أطباق جانبية مع البطاطس والطرشي أو المخلل أو الشيبسي أو يمكن تناولها مشوية أو بالمعكرونة بالصوص أو الصلصة الحمراء، أو الكبدة المشرملة وقد سبق أن ذكرنا الوصفة من قبل.

مقادير الكبده الإسكندراني

مقدار كيلو (۱۰۰۰ جم) من الكبده البلدي مقطعة شرائح رفيعة.

عدد اربعة فصوص ثوم مفرومة ناعم.

مقدار ثمرة من الطماطم ويمكن الاستغناء عنها إذا أحببت.

مقدار ثمرة من الفلفل الأحمر أو الأخضر الحار.

مقدار ثمرة فلفل أخضر حار مقطع شرائح.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة (40 مل) عصير ليمون.

عدد اربعة ملاعق كبيرة (10 مل) زيت.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة (5 مل) من الخل.

1/2 ملعقة صغيرة (4 جم) من الكمون.

1/2 ملعقة صغيرة (4 جم) من الشطة.

1 ملعقة صغيرة (8 جم) من البصل البودرة.

1/2 ملعقة صغيرة (4 جم) خردل مطحون (اختياري).

ملح وفلفل أسود.

اسهل طريقة لعمل الكبدة الاسكندراني

أولاً : لأسهل طريقة لعمل الكبدة الاسكندراني احضري الكبة ثم ضعي بداخلها كَمّيَّة الطماطم وثمرة الفلفل الحار والكمون والشطة والخردل مع إضافة الملح والفلفل والبصل البودرة ثم عصير الليمون وكل هذه المكونات يتم خلطها وضربها بالكبة جيداً.

ثانياً : ضعي خليط التتبيل في وعاء منفصل ثم اتركيه جانباً، وابدأي في تحضير أدوات اللازمة.

ثالثاً : قومي بتسخين صينية أو وعاء صاج كبير مسطح أو جريل وذلك على نار عالية، وضعي الزيت حتي يسخن ثم أضيفي الكبدة وخليط التتبيل وشرائح الفلفل الأخضر والملح والفلفل وشوحيها مع التقليب المستمر حتي تنضج الكبدة.

رابعاً : ارفعي الكبدة من على النار وقدميها مع سلطة الطحينه والعيش البلدي.

يمكنك عمل كمية من البطاطس المحمرة جانبا كمقبلات مع الكبدة، مع القليل من الطرشي أو المخلل، يعطي جانباً من الطعم اللذيذ مع الكبدة، حيث يفضله الكثير.

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